ÁLVARO GARCÍA

Presidente del BROU sigue desde China la investigación por el túnel para robar un banco y ya habló con el ministro del Interior

“Estamos acompañando los avances de la investigación que puedan irse conociendo, y en principio no hay ningún indicio que el BROU fuera el objetivo”, dijo Álvaro García a Subrayado.

Casa central del BROU en Ciudad Vieja, Cerrito entre Solís y Zabala.

Casa central del BROU en Ciudad Vieja, Cerrito entre Solís y Zabala.

El presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, que se encuentra en China junto al presidente Yamandú Orsi, dijo a Subrayado este miércoles que ni bien surgió la noticia del túnel descubierto en Ciudad Vieja, que tenía como objetivo el robo de un banco, mantuvo un contacto de inmediato con el ministro del Interior Carlos Negro.

“Quiero transmitir total tranquilidad y el reconocimiento a la gran labor policial”, agregó.

el tunel de ciudad vieja por dentro: las imagenes de la excavacion y el pasadizo subterraneo
El túnel de Ciudad Vieja por dentro: las imágenes de la excavación y el pasadizo subterráneo

De acuerdo a fuentes de la investigación consultadas por Subrayado, la principal hipótesis es que el objetivo del robo era la casa central del República, ubicada en la calle Cerrito, entre Solís y Zabala.

El túnel fue descubierto en un local comercial ubicado en la calle Colón, entre Cerrito y 25 de Mayo, a una cuadra y media del BROU.

Ese túnel se conectaba con la red de saneamiento subterránea en Ciudad Vieja, y si bien hay varios bancos en la zona, los investigadores creen que el objetivo era la casa central del República, extremo que se confirmará en la audiencia judicial que se espera para las próximas horas, donde serán conducidos las 10 personas detenidas hasta ahora, entre ellas cinco extranjeros (brasileños y paraguayos).

