Aparecieron las pertenencias del pescador que viene siendo buscado por Prefectura en Cabo Polonio

Encontraron las pertenencias del pescador que viene siendo buscado por Prefectura en Cabo Polonio , departamento de Rocha.

Los objetos fueron encontrados en Punta Rubia, entre ellos el celular, llaves, lentes de sol y una valija pequeña.

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que una pareja que caminaba por la playa vio una caja azul flotando cerca de la orilla. Luego se la llevó a su casa y al encender el celular encontraron varias llamadas de Prefectura, por lo que decidieron comunicarse con los efectivos del puerto de La Paloma y al Destacamento de Barra de Valizas.

Seguí leyendo Segundo día de búsqueda de un pescador desaparecido en Cabo Polonio

El hallazgo se produjo a 37 kilómetros de donde la embarcación se dio vuelta. El análisis primario del celular indica que la última comunicación fue a la hora 08.47 del 2 de febrero con el Destacamento de Barra de Valizas.

El hombre desaparecido es Oscar Calimares, de 58 años, pescador artesanal, oriundo de Cabo Polonio; allí él y su familia han vivido históricamente de la pesca.

La Armada Nacional y Prefectura continúan la búsqueda con los patrones cambiados por efecto de las corrientes y los vientos. Este jueves se sumaría el ROU 22 con equipos de buzos a bordo.

El operativo se lleva adelante por mar y aire, mientras que la franja costera continúa siendo monitoreada.