Presidente de Cutcsa respalda al chofer del ómnibus: "No vemos nada que no permita respaldar su trayectoria"

El presidente de Cutcsa, Juan Salgado, dijo que tiene la obligación de respaldar al chofer que, el sábado, protagonizó un accidente en Pocitos. "Total y absoluto respaldo al chofer. No sabemos qué pasó pero fuera lo que fuera, no estamos viendo nada que no permita respaldar una trayectoria de una persona que, si le sucedió algo, quizá fue en este momento. Tenemos la obligación de respaldar a él y responsabilizarnos", señaló este viernes en declaraciones a Subrayado.