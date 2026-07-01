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REUNIÓN EN SUÁREZ

Presidente de Chile, José Antonio Kast, llega este miércoles a Uruguay para reunirse con Orsi

La jornada culminará con una declaración conjunta de los presidentes Orsi y Kast, en la que se espera que destaquen los principales resultados del encuentro.

Foto: AFP. José Antonio Kast, flamante presidente de Chile.

Foto: AFP. José Antonio Kast, flamante presidente de Chile.

El mandatario chileno José Antonio Kast arribará esta tarde al aeropuerto internacional de Carrasco, donde será recibido por el canciller Mario Lubetkin y con quien mantendrá una audiencia de bienvenida antes de trasladarse a la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

Allí será recibido por el presidente Yamandú Orsi y, posteriormente, ambos mandatarios participarán en la firma de dos acuerdos de cooperación.

Uno de ellos establece el reconocimiento mutuo de certificados de firma digital, mientras que el otro promueve la cooperación entre la academia diplomática Andrés Bello de Chile y el instituto artigas del servicio exterior de Uruguay.

Foto: FocoUy. Archivo.
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La jornada culminará con una declaración conjunta de los presidentes Orsi y Kast, en la que se espera que destaquen los principales resultados del encuentro y los avances en la agenda común entre ambos países.

El día jueves, el presidente Chile estará participando de un encuentro empresarial y autoridades nacionales e internacionales organizado por la asociación de dirigentes de marketing.

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