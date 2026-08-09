Uruguayo intentó sobornar a carabineros en Chile; fue detenido en el aeropuerto y puesto a disposición de la justicia

AFP

Un uruguayo intentó sobornar a carabineros en Chile y fue detenido en Pudahuel, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Según informaron las autoridades del país trasandino, los funcionarios efectuaban un control vehicular cuando detectaron que el uruguayo circulaba con su documentación vencida.

Tal como quedó registrado en un video, el ahora detenido intentó evitar el procedimiento ofreciendo dinero a cambio.

Los funcionarios rechazaron el pago y le informaron que su acción constituía un delito. Ahora está a disposición de la Justicia chilena.

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