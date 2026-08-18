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OPERATIVA EN LA TABLADA

Industria analiza la esencialidad si las medidas del sindicato de Ancap afectan el abastecimiento a la población

Desde el MIEM actuarán con firmeza en el caso de que las medidas gremiales afecten el suministro de combustibles y la determinación ya fue comunicada al gremio de trabajadores.

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El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) analiza solicitar que se decrete la esencialidad en el caso de la operativa de Ancap, que está afectada por medidas de sindicato de trabajadores (Fancap) que mantiene un conflicto con la petrolera estatal.

Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que desde el MIEM actuarán con firmeza en el caso de que las medidas gremiales afecten a la población y que la determinación ya fue comunicada al sindicato de trabajadores.

Fancap realizó dos paros este lunes, que durante ocho horas, de 5:30 a 9:30 y de 18 a 22 horas, afectaron la operativa normal de la planta de distribución de combustibles de La Tablada. El presidente del gremio, Salvador Sprovieri, descartó que los paros del lunes tengan repercusiones en las estaciones de servicio.

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El sindicato reclama una reestructura a fondo de la planta con más personal operativo y asegura que durante la negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la empresa no ha demostrado voluntad de acordar.

En medio de la jornada de paros, Ancap emitió un comunicado en el que informaba de su trabajo con el objetivo de asegurar "el normal abastecimiento de combustibles a toda la población" ante las medidas distorsivas del sindicato para la operativa en La Tablada.

La principal afectación está en la carga de gas propano, que es el que utilizan las industrias. Desde el gremio, afirman que no hay personal para cargar durante todo el horario.

El miércoles hay una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

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