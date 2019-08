Presidente de Boca criticó a Nahitan Nández por términos económicos de su salida del club

"Boca pedía 20 millones de dólares en bruto. "Llegaban a 16 millones, y pagaban algunos impuestos y otros no. Si todos queríamos hacer la operación, todos teníamos que ceder. El representante cedió el 50% de su parte y el 50% de su comisión. EL jugador tenía que ceder una parte", dijo el dirigente.

También sostuvo que Nández presentó una queja por la liquidación de sus haberes.

"Aparte, se habrá olvidado, pero Boca le había hecho un préstamo de 600 mil dólares al jugador y ahora se lo descontamos con este 15%. Eso pasó. Le dije que mande un abogado para que hable con el tesorero y revisen la documentación Boca tiene una sola manera de trabajar", afirmó Angelici.

El titular boquense dialogó con TyC Sports: "No me sorprende nada de lo de Nandez. Él me pidió irse del club y nosotros no queremos quedarnos con ningún jugador que no quisiera jugar".

Nández fue despedido con aplausos por la hinchada tras dos años en el club.

"Llegué carbonero y ahora me voy bostero, hincha de Boca. Algun día volveré", dijo el jugador.

Tras llegar a Cagliari, el mediocampista celeste se enteró de la polémica y explicó: "Ahora estamos con unos temitas, pero siempre estoy agradecido a la gente de Boca. Son temas que escapan de mí y espero que se solucionen y tengan un buen gesto, del que tiene que hacerse responsable, así como nosotros lo hacemos en la cancha"