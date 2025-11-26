Presidente de AUF ratificó en el cargo a Bielsa: "La selección va a salir fortalecida, no hay nadie que se quiera tirar del barco"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, ratificó este miércoles la continuidad de Marcelo Bielsa al frente de la Selección Uruguaya.

Las autoridades del ejecutivo de la AUF se reunieron con el entrenador en el Complejo Celeste

"Fue una muy buena reunión, creo que desde que terminó el partido con Estados Unidos hasta ahora lo que hemos hecho sólidamente es conversar, entendernos entre todos, fijar objetivos y entiendo que estamos trazando un camino para llegar bien al Mundial".

Alonso comentó que van a emitir un comunicado con las conclusiones de esta reunión y de las realizadas durante la semana.

"Fueron reuniones que tuvieron mucho contenido, muchas horas y nos alinean para trabajar fuerte hacia el Mundial consolidando el frente interno, trabajando hacia adentro, haciendo un trabajo intenso para que cualquier nubarrón pase, pero que lo aprovechemos".

Y agregó: "Lo importante de la crisis que desató el partido frente a Estados Unidos nos ha hecho trabajar duro en la interna para saber que, a tiempo, tenemos que hacer cosas y esas cosas las vamos a ir madurando durante los próximos días y las próximas semanas".

El presidente de la AUF aseguró que la selección saldrá fortalecida y que no hay nadie que se quiera tirar del barco ni nadie que esté pidiendo cabezas.

"En lo único que estamos todos es en que se levante la selección rumbo al Mundial de Estados Unidos-México y Canadá, eso es lo más importante. No hay renunciamientos".

Y añadió: "Acá hay un compromiso de cada uno de los jugadores, de cada integrante del cuerpo técnico que es con la selección que es inquebrantable. Eso es lo más importante de todo, es la conclusión que uno saca".