Presidente de AUF destacó firma de acuerdo de infraestructura en China para reformar el Centenario

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso , llegó este domingo a Montevideo luego de ser parte de la delegación que acompañó al presidente Yamandú Orsi a China .

En diálogo con Subrayado, el economista destacó la importancia de la visita y comentó que concretaron una firma para la reforma del Estadio Centenario.

"Nos ha ido muy bien y, aparte de eso, tuvimos la posibilidad de concretar una firma, una carta intención por la posibilidad de la reforma del estadio Centenario, que también es importante, un acuerdo de infraestructura que da paso a la búsqueda también de inversores para poder concretar lo que necesitamos que se concrete en los próximos años de cara al Mundial del 2030", manifestó.

Y agregó: "En nuestro caso, íbamos para firmar algunos convenios vinculados al intercambio de entrenadores, de conocimiento. Íbamos con la intención de poder firmar un acuerdo para establecer una academia de fútbol uruguayo allá en China".

Alonso dijo que también plantearon la posibilidad de insertar la marca de la Selección Uruguaya en el país asiático.