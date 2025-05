Presidente de ASSE en hospital del Chuy: "No puede ser que tengamos una farmacia que tenga la cola al aire libre"

“Vemos con preocupación que la situación edilicia del hospital está en una situación delicada en algunos aspectos, especialmente en lo que refiere a la policlínica y no puede ser que tengamos una farmacia que tenga la cola al aire libre. Que los pacientes vayan a retirar los medicamentos con lluvia, con viento, con frío, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo no podemos tener la sensibilidad social para arreglarle ese problema a la gente? ¿Dónde está la cabeza? Tenemos que ponerle cabeza a esas cosas, no es un dineral que hay que invertir en esto. Hay que poner, como dijo el presidente, razón y corazón para gobernar y para entender la necesidad de la gente”, dijo Danza en su discurso.