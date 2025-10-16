RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRIMERO EN AMÉRICA LATINA

Presidente de ASSE Álvaro Danza considera la ley de eutanasia como "muy valiosa y seguramente muy útil"

“Otra ley que viene a darle nuevos derechos a nuestros ciudadanos, a nuestros usuarios”, dijo el presidente de ASSE Álvaro Danza sobre la ley de eutanasia aprobada por Uruguay.

Álvaro-Danza-ASSE-eutanasia

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Álvaro Danza, celebró la aprobación definitiva en Uruguay de la ley que regula la eutanasia: “Otra ley que viene a darle nuevos derechos a nuestros ciudadanos, a nuestros usuarios”.

El jerarca, que dirige los servicios de salud públicos, dijo que apoya la ley: “Pensamos que es una ley muy innovadora y al mismo tiempo muy valiosa, y seguramente muy útil. Y repito, le suma derechos a nuestros usuarios, junto con otros, como el matrimonio igualitario, con otras cuestiones en las que en Uruguay venimos haciendo punta y la verdad que nos parece super importante”.

La ley que regula la eutanasia, llamada acá "muerte digna", fue aprobada por el Senado el miércoles de noche con 20 votos en 31, dando así sanción definitiva al proyecto de ley que ya había sido votado en Diputados a mediados de agosto.

