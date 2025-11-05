RECIBÍ EL NEWSLETTER
QUEDÓ REGISTRADO

Presidenta de México Claudia Sheinbaum sufrió acoso sexual callejero en pleno centro de la capital de su país

Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de delitos sexuales.

Foto: captura de video

Foto: captura de video

Sheinbaum-PRESIDENTA-MEXICO-AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió este martes acoso sexual callejero cuando un individuo la manoseó e intentó besarla mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en pleno centro de la capital mexicana.

El incidente ocurrió cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial y daba la mano y se tomaba fotografías con ciudadanos que estaban en la zona, según videos divulgados en redes y medios.

Sin ningún agente de seguridad a la vista que lo detuviera, el sujeto se acercó a Sheinbaum, le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.

Infobae
Seguí leyendo

Avión de carga se estrelló cerca del aeropuerto de Louisville en Estados Unidos; hay al menos 3 muertos y 11 heridos

Recién en ese momento, un miembro de la llamada Ayudantía Presidencial, responsable de resguardar a la mandataria, se acercó y apartó al hombre, quien mostraba signos de estar drogado o ebrio.

Pese a la agresión, Sheinbaum trató con gentileza al sujeto y accedió a tomarse una fotografía con él para luego darle una palmada en la espalda y continuar con su recorrido, según muestra uno de los videos.

Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de delitos sexuales.

Horas después, la titular de la Secretaría (ministerio) de las Mujeres, Citlali Hernández, emitió un pronunciamiento de repudio a la agresión.

"Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta", escribió Hernández en X, donde denunció además la "visión machista" y la normalización que algunos hombres hacen de la irrupción al espacio personal y al cuerpo de las mujeres.

El acoso contra Sheinbaum, cuyo gobierno alza la bandera de la defensa de las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone de realce una problemática latente en México.

Un 70% de las mexicanas de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida, según datos de ONU Mujeres.

Además, si se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.

Embed

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Rompió el tambor de un locker y Conaprole lo sanciona con tres días de suspensión; hay conflicto en la empresa
VIDEO

Se incendió un ómnibus en el kilómetro 13 de la ruta 5, en Montevideo
ESTE MIÉRCOLES SE RESUELVE SU SITUACIÓN

Abogado de Betito Suárez aseguró que su detención fue "un malentendido" y la cocaína era para consumo personal
INTERNADO ESTABLE EN ESTADO CRÍTICO

Examen toxicológico a conductor del otro auto que chocó en Los Arrayanes dio negativo a drogas, dijo su abogado
PECULADO

Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte

Te puede interesar

El Betito Suárez, detenido en el 2021. Foto: archivo Subrayado.
AUDIENCIA JUDICIAL ESTE MIÉRCOLES

Betito Suárez: fiscal de drogas prepara audiencia para esta tarde en el caso que investiga a un clan familiar
Parece que no interesara que tuviéramos un sistema judicial fuerte, dijo presidenta de la Asociación de Magistrados video
JUECES PIDEN MÁS PRESUPUESTO

"Parece que no interesara que tuviéramos un sistema judicial fuerte", dijo presidenta de la Asociación de Magistrados
Así funciona Verificá, el servicio de la Policía para evitar estafas e información falsa de redes sociales video
VERDADERO O FALSO

Así funciona Verificá, el servicio de la Policía para evitar estafas e información falsa de redes sociales

Dejá tu comentario