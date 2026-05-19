Presidenta de INAU sobre cierre de ex Hogar Tribal: "No queremos nunca más estos centros"

La presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente , Claudia Romero, indicó que el cierre del ex Hogar Tribal representa el punto de inicio de una transformación, que se desarrollará en varias etapas.

"Es el punto de inicio de una transformación que tiene fases. Segundo que no es más de lo mismo. Tercero que hay mucho trabajo y reconocer en ese trabajo a quienes son parte del equipo y a quienes han sostenido el cuidado de los gurises aún en condiciones en que no deberían no haber sido alojados ni cuidados, como estas. Nosotros no queremos nunca más estos centros ni para los adolescentes, ni para las niñas, ni para los niños", manifestó.

Y añadió: "Queremos decir que hay un trabajo que capaz que no se ve tanto, pero que tiene que ver en el mancomunado esfuerzo que tenía a los obreros trabajando para hacer realidad esta mudanza, a los obreros de nuestra institución y a los obreros de las empresas y a los equipos, que hubo un pienso en cada detalle y que nos encontró estos días reconociéndonos y conversando juntos".

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de INAU también consideraba necesario el cierre de dicho centro. Sin embargo, cuestionaron cómo es que se llevará adelante y se ejecutará el proceso de cambio.

Joselo López dijo a Subrayado que el problema es cómo se va a ejecutar y es donde se abren ciertas interrogantes.

"Una de las patas que es fundamental para este proceso es dónde se derivan los gurises en función de las características y los perfiles de cada uno de los adolescentes que ingresa al sistema; todavía no está definida", apuntó.

Y agregó: "Al no estar ese dispositivo ya implementado, vamos a tener las mismas dificultades en otro edificio que puede ser mejor que el que estaban, pero que no vamos a tener todas las herramientas como para encontrar lugares de derivación que puedan ser la solución más de fondo que desde el punto de vista de lo teórico está planteado".