RECIBÍ EL NEWSLETTER
Cecilia San Román

Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: "Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica"

La presidenta de Ancap Cecilia San Román explicó las ganancias de 72,5 millones de dólares en general, y la pérdida de 31 millones de dólares en el sector portland.

Cecilia-San-Román-marzo

Acerca del balance positivo de Ancap al cierre del 2025, San Román dijo que se debió “a una mayor producción de la refinería, con márgenes internacionales muy interesantes”.

“Es muy importante que en las tarifas que fija el Poder Ejecutivo se nos reconozca el valor del producto que estamos elaborando en la refinería”, agregó.

hay que estar muy cerca, dijo herou sobre contenedores desbordados y aseguro que actualmente estan controlados
Seguí leyendo

"Hay que estar muy cerca", dijo Herou sobre contenedores desbordados y aseguró que actualmente están controlados

También señaló “un leve aumento de consumo de los combustibles en el mercado interno, alrededor de 2%, y en total, en todos los combustibles, un 6% de crecimiento aproximadamente”. Esto incluye el combustible que se vende a embarcaciones, aviones y en zona franca.)

En cuando a la producción de la refinería, dijo que en el 2025 aumentó 45% respecto a 2024.

“Fue un muy buen año que nos posiciona también para lo que deberemos enfrentar este año con todo lo que está sucediendo en materia geopolítica”, comentó la presidenta de Ancap, en referencia a la guerra en Oriente Medio y su impacto en el precio del petróleo internacional.

25 años de pérdidas en el sector Portaln

San Román dijo que de acuerdo a lo previsto, el sector del portland “terminó en 31 millones de pérdida”.

La presidenta de Ancap recordó que hicieron un nuevo plan de gestión para el portland que esperan ejecutar cuanto antes “para frenar la caída” y “al menos no perder”.

“Se llevan 25 años de pérdida con deterioro en la infraestructura y en las capacidades humanas, entonces esto no se revierte de un año para otro. Estamos planteando una transición de tres años”, dijo.

San Román dijo que la idea es concentrar la producción de portland en la planta de Minas, y que el personal que trabaja en Paysandú se traslade a la capital de Lavalleja.

Además, trabajarán con redistribuir en Ancap a los funcionarios de Paysandú que no puedan ir a Minas o que no tengan allí un lugar.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
POR EL COSQUÍN ROCK DEL SÁBADO

Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles
DURAZNO

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

Dos empresas de ómnibus prohíben traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio
PIDE JUSTICIA

"Nunca pude imaginar que sería capaz de hacer esto", dijo hermano de Silvia, la mujer asesinada por su expareja en Artigas

Te puede interesar

Consejera del Codicen alerta por tiroteos en Manga: Hay niños que pueden estar en riesgo físico video
TRES NOCHES CON TIROTEOS EN MANGA

Consejera del Codicen alerta por tiroteos en Manga: "Hay niños que pueden estar en riesgo físico"
Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica video
Cecilia San Román

Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: "Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica"
Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo video
Previsiones

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo

Dejá tu comentario