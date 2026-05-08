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EN LIBERTAD, SAN JOSÉ

Orsi visitó Joyson, una empresa dedicada a fabricar airbags que emplea a más de 700 personas, la mayoría mujeres

La industria se instaló en Uruguay hace 14 años y mantiene una inversión sostenida de más de 2 millones de dólares anuales. Desde el gobierno, ven como una gran oportunidad" el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

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El presidente Yamandú Orsi visitó este viernes la planta de la firma Joyson Safety Systems, ubicada en la ciudad de Libertad en San José y dedicada a la fabricación de bolsas de aire.

El gerente de Joyson, Gastón Bosc, indicó que la empresa se instaló en Uruguay desde hace 14 años, cuando comenzó a operar con 150 personas y hoy emplea a más de 700 trabajadores, el 75% son mujeres. La compañía ha mantenido una inversión sostenida de más de 2 millones de dólares anuales.

Bosc mencionó los desafíos de la industria y el gran impacto social de la planta en la región es grande. Destacó el apoyo de las políticas públicas que le permite tener una visión positiva para tratan de traer más negocios al país.

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El director nacional de Industrias, Adrián Míguez, destacó el trabajo del gobierno para fortalecer a las empresas exportadoras a través del mejoramiento de la normativa. Joyson Safety Systems exporta airbags por unos 45 millones de dólares. Entre los insumos que importa la planta y las ventas al exterior, tiene un saldo favorable de 30 millones de dólares de valor agregado.

Míguez valoró como "una gran oportunidad" para la empresa ante la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

DIRECTOR INDUSTRIA JOYSON

El presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García, expresó este viernes la preocupación del sector por la cadena de abastecimiento, el encarecimiento de las materias primas y el transporte debido a la guerra en Medio Oriente.

PRESIDENTE CAMARA DE INDUSTRIAS

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