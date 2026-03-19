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Ancap cerró 2025 con ganancia de 72,5 millones de dólares, informó el ente

La estatal señala que el resultado es por “el desempeño del negocio de combustibles y la mayor actividad de refinación”.

Foto: FocoUy. Refinería de Ancap en La Teja.

Foto: FocoUy. Refinería de Ancap en La Teja.

El cierre de Ancap en 2025 fue con ganancia por 72,5 millones de dólares de ganancia, informó la empresa estatal. En el portland hubo pérdidas.

“El resultado operativo totalizó USD 60 millones, explicado principalmente por el negocio de combustibles (USD 84 millones), mientras que lubricantes y gas natural aportaron USD 7 millones. El segmento Portland registró pérdidas por USD 31 millones”, detalla el comunicado de Ancap. También hubo ganancias en empresas vinculadas por 8,5 millones de dólares.

Según la estatal, creció la venta de combustible en 156 mil metros cúbicos. El aumento fue 3,7% en gasolinas y 1,6% en gasoil. “Asimismo, se destacó el crecimiento del 11% en el mercado bunker y el aumento de las ventas a zona franca”, agrega el comunicado.

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Respecto a la refinería, señalan que se procesó 45% más de crudo que en el año anterior, pese a una parada por desperfecto en la boya petrolera, que ocurrió entre agosto y octubre.

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