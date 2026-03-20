Presidenta de Ancap explica ganancias de 2025: "Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica"

Acerca del balance positivo de Ancap al cierre de 2025, San Román dijo que se debió “a una mayor producción de la refinería, con márgenes internacionales muy interesantes”.

“Es muy importante que en las tarifas que fija el Poder Ejecutivo se nos reconozca el valor del producto que estamos elaborando en la refinería”, agregó.

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También señaló “un leve aumento de consumo de los combustibles en el mercado interno, alrededor de 2%, y en total, en todos los combustibles, un 6% de crecimiento aproximadamente”. Esto incluye el combustible que se vende a embarcaciones, aviones y en zona franca.)

En cuanto a la producción de la refinería, dijo que en 2025 aumentó 45% respecto a 2024.

“Fue un muy buen año que nos posiciona también para lo que deberemos enfrentar este año con todo lo que está sucediendo en materia geopolítica”, comentó la presidenta de Ancap, en referencia a la guerra en Oriente Medio y su impacto en el precio del petróleo internacional.

25 años de pérdidas en el sector portalnd

San Román dijo que de acuerdo a lo previsto, el sector del portland “terminó en 31 millones de pérdida”.

La presidenta de Ancap recordó que hicieron un nuevo plan de gestión para el portland que esperan ejecutar cuanto antes “para frenar la caída” y “al menos no perder”.

“Se llevan 25 años de pérdida con deterioro en la infraestructura y en las capacidades humanas, entonces esto no se revierte de un año para otro. Estamos planteando una transición de tres años”, dijo.

San Román dijo que la idea es concentrar la producción de portland en la planta de Minas, y que el personal que trabaja en Paysandú se traslade a la capital de Lavalleja.

Además, trabajarán con redistribuir en Ancap a los funcionarios de Paysandú que no puedan ir a Minas o que no tengan allí un lugar.