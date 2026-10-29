Presidencia y Defensa se reunieron en Montevideo con empresa naval de Francia por las patrulleras oceánicas

El gobierno avanza en la búsqueda de alternativas para concretar la adquisición de patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, a un año de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

Representantes de la empresa francesa Naval Group se reunieron el miércoles en Torre Ejecutiva con autoridades del gobierno.

Del encuentro participaron el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz; el subsecretario de Defensa Joel Rodríguez, el asesor letrado del Ministerio de Defensa Alfredo Maeso; y contraalmirantes de la Armada.

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Naval Group es una compañía industrial de defensa naval con sede en París y participación mayoritaria del Estado francés. Está especializada en el diseño, la construcción y el mantenimiento de submarinos y buques de superficie.

La empresa ya había participado en etapas anteriores del proceso de adquisición de las patrulleras, que finalmente derivó en la selección del astillero español Cardama.

Tras la rescisión del contrato en octubre del 2025, esta empresa francesa vuelve a aparecer como una de las alternativas que analiza el gobierno de Yamandú Orsi.

Además de la opción francesa, Uruguay estudia propuestas de Colombia, Reino Unido y Corea del Sur.

La intención del gobierno es tomar una decisión antes de fin de año, mediante una compra directa de Estado a Estado. Por el momento no está definido si se comprará una o dos patrulleras oceánicas.

En paralelo, la ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo viajará en los próximos días a Francia, invitada por el gobierno para participar de la Expo Euro Naval, en París. Durante su visita también tiene previsto recorrer astilleros.

El prosecretario de Presidencia Jorge Díaz fue consultado este jueves sobre la reunión con la empresa francesa, y respondió que hay contactos y negociaciones, pero que no puede dar detalles porque la información es por ahora reservada: