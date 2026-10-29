Homicidio en Castillos: llegó a una casa, preguntó por un joven de 25 años y cuando se identificó le disparó varias veces

Policía corta la calle en Castillos, a media cuadra de donde ocurrió el homicidio.

Un joven de 25 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego el miércoles de noche en Castillos, Rocha.

Ocurrió pasadas la hora 22, cuando un hombre llegó a un vivienda donde había varias personas y preguntó por el joven que buscaba. Cuando este se identificó, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó varias veces. Llegó con un casco de moto en la cabeza y así escapó del lugar.

De acuerdo a la información primaria obtenida por el corresponsal de Subrayado Willan Dialutto, la víctima tenía antecedentes penales y en la vivienda donde ocurrió el crimen se cree que funciona una boca de venta de drogas.

La Policía investiga si el homicidio estuvo a cargo de un sicario, y si hay alguna vinculación con grupos criminales de Brasil, como el Primer Comando de Frontera (PCI). Esta sigla fue vista en al menos un muro de Castillos.

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