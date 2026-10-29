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ROCHA

Homicidio en Castillos: llegó a una casa, preguntó por un joven de 25 años y cuando se identificó le disparó varias veces

El homicidio en una vivienda de Castillos ocurrió en la noche del miércoles. El homicida llegó con un casco que cubría su cabeza. Investigan si hay vínculo con grupo criminal de Brasil.

Policía corta la calle en Castillos, a media cuadra de donde ocurrió el homicidio.&nbsp;

Policía corta la calle en Castillos, a media cuadra de donde ocurrió el homicidio. 

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Un joven de 25 años fue asesinado de varios disparos de arma de fuego el miércoles de noche en Castillos, Rocha.

Ocurrió pasadas la hora 22, cuando un hombre llegó a un vivienda donde había varias personas y preguntó por el joven que buscaba. Cuando este se identificó, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó varias veces. Llegó con un casco de moto en la cabeza y así escapó del lugar.

De acuerdo a la información primaria obtenida por el corresponsal de Subrayado Willan Dialutto, la víctima tenía antecedentes penales y en la vivienda donde ocurrió el crimen se cree que funciona una boca de venta de drogas.

Foto: Subrayado. Policía trabajaba en la escena del homicidio en Bella Unión el miércoles de noche.
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La Policía investiga si el homicidio estuvo a cargo de un sicario, y si hay alguna vinculación con grupos criminales de Brasil, como el Primer Comando de Frontera (PCI). Esta sigla fue vista en al menos un muro de Castillos.

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