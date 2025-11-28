RECIBÍ EL NEWSLETTER
en fiscalía

Presidencia presentó este viernes la ampliación de la denuncia por la garantía de Cardama

Representantes del Área Jurídica de Presidencia presentaron la ampliación de la denuncia en la Fiscalía.

Foto: FocoUy. Presidencia, Torre Ejecutiva.

La Presidencia de la República presentó a primera hora de la tarde de este viernes una ampliación de la denuncia por la garantía del astillero español Cardama, tras el pedido de construcción de las patrulleras compradas por Uruguay.

Fue entregada en la Fiscalía por representantes del Área Jurídica de Presidencia, dijeron fuentes a Subrayado. El texto incluyó el informe del notario español que apunta a la falsedad de los documentos presentados en relación a la garantía.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, había dicho el miércoles que tras la denuncia penal ya hay una negociación jurídica en curso con Cardama. Explicó que no habrá una reunión directa con la firma, sino un intercambio formal mientras los abogados definen los pasos a seguir. En paralelo, será interpelada en el Senado el 10 de diciembre.

Conferencia de prensa de Orsi en Presidencia. 
Presidencia prepara ampliación de la denuncia penal por la garantía de Cardama

Sostuvo que el objetivo es revisar el contrato para lograr condiciones más favorables para el Estado y poder frenar pagos hasta que se cumplan las exigencias oficiales, algo que hoy no es posible. Reafirmó que el contrato sigue vigente y que la negociación continúa. También señaló que el gobierno mantiene la necesidad de contar con dos patrullas oceánicas y que, aunque ve difícil construirlas en Uruguay, no descarta ninguna opción.

El lunes el presidente Yamandú Orsi dijo que “se está trabajando mucho” para aclarar las negociaciones con Cardama. “Uruguay precisa tener esas patrulleras custodiando nuestro frente marítimo, sin dudas, el tema es que las cosas se tienen que hacer bien y tienen que ser transparentes”, apuntó. Y agregó: “No podemos darnos el lujo de perder plata ni que (las patrulleras) no se terminen de hacer en tiempo y forma. Como sea tenemos que tener una mejor presencia en esa estancia gigantesca que tenemos mar adentro”.

