POLÍTICA

Bianchi hizo pedidos de informes a Presidencia y Defensa por Cardama: "Nos consta que hubo intentos de conciliación"

Bianchi señaló que desde el gobierno "no le contestaron" a Cardama. "Estamos de verdad colocando al país en un riesgo muy grande", sostuvo.

graciela-bianchi-sobre-cardama

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, solicitó tres pedidos de informes sobre la garantía del astillero español Cardama; dos de ellos a Presidencia y el restante al Ministerio de Defensa. Bianchi dijo que tiene información de que el gobierno se reunió con el representante de Cardama en Uruguay, que le entregó tres propuestas alternativas y el gobierno uruguayo nunca respondió.

"Nos consta, en el Uruguay todo se sabe, que hubo intentos de conciliación de la empresa Cardama, que tiene como su asesor letrado al doctor Gonzalo Fernández. Se hicieron reuniones, en algunas de ellas participó el presidente de la República, y tenemos información, que ya trascendió hoy en un medio de prensa, que la empresa habría hecho a través de Gonzalo Fernández tres ofrecimientos diferentes para sustituir esta famosa garantía", dijo la senadora y agregó que desde el gobierno "no le contestaron" a Cardama.

"En todo este proceso, es raro. Para ser una operación, como yo pienso que es, hay que hacerla bien. Yo lo que le pido a la ciudadanía es que no se crea todo lo que le dicen. Que nos den tiempo a desentrañar toda esta madeja y vamos a ver lo que nos responden. Porque estamos de verdad colocando al país en un riesgo muy grande", sostuvo.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia.
