Hallaron 381 kilos de cocaína en Bélgica en un contenedor con arroz que salió del Puerto de Montevideo

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) informó este lunes de la incautación de 381 kilos de cocaína en el Puerto de Amberes en Bélgica en un contenedor cargado con arroz parbolizado que había salido el 4 de octubre del Puerto de Montevideo .

Aduanas informó del hallazgo a la Fiscalía y puso a disposición toda la información sobre la incautación. El contenedor llegó a Bélgica en el buque Grande Nigeria de la empresa Grimaldi. Fue escaneado por los funcionarios aduaneros y "no estaba contaminado en ese momento", aclara la DNA en un comunicado.

El 30 de setiembre, el contenedor fue sometido a un control no intrusivo que no identificó marcas sospechosas ni irregularidades en su estructurar. Luego, el 3 de octubre, el personal de la División Control de Cargas, con apoyo de la Prefectura Nacional, realizó una inspección de embarque al buque con resultado negativo.

El buque salió el 4 octubre desde la Terminal de Lobraus en Montevideo y arribó el 7 de noviembre a Amberes. La droga fue encontrada en la puerta del contenedor. Antes de llegar a su destino, el barco recaló en los puertos de Zárate, Paranaguá, Santos, Río de Janeiro, Tenerife y Hamburgo.

"Factores tales como la ausencia de irregularidades en el escaneo oportunamente realizado con resultado negativo, las diversas escalas posteriores a su salida del puerto de Montevideo, aunados a la habitualidad de las operaciones de comercio exterior del operador, permitirían inferir que los contenedores habrían sido contaminados durante su tránsito a Bélgica con posterioridad a su salida del Puerto de Montevideo", subraya Aduanas.

La fiscal de Estupefacientes de 1º turno subrogante, Angelita Romano, informó que "se está investigando, aunque todos los indicios por ahora son que la droga fue cargada en altamar".