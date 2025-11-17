Alejandro Sánchez sobre Cardama: "Se está conversando con la empresa" que "ha presentado algunos descargos"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , indicó este lunes que "ha habido intercambio de información" con Cardama y que la empresa "ha presentado algunos descargos". "Eso está en un proceso que es el que establece el procedimiento administrativo del contrato", afirmó.

Sánchez también se refirió a la interpelación del 8 de diciembre a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por la garantía que presentó Cardama con la empresa EuroCommerce, para que "la información sea la que todo el mundo está reclamando, la mejor información posible".

El jerarca sostuvo que en el proceso han surgido nuevos elementos como la denuncia penal del notario Luis Calabuig por una presunta firma suya falsificada en el acto de garantía de EuroCommerce.

"Cada vez, esta situación es más turbia. Creo que el gobierno hizo bien en hacer la denuncia y esperar que la justicia resuelva", enfatizó.

Sánchez indicó que "se está conversando con la empresa", pero evitó dar más detalles por la reserva de todos los procesos en las instancias de mediación internacional. "Los procesos que se llevan adelante hasta que no culminan, uno no sabe en qué escenario o en qué hipótesis está", remarcó.

"Nosotros queremos tener OPV (patrullas oceánicas) en el Uruguay. Tenemos que tener la certeza de que quien las construya, las pueda construir y lo haga bien. Y ese tiene que ser el objetivo", subrayó. "Además de eso, necesitamos esclarecer si la constitución de la garantía, quiénes estuvieron involucrados en el fraude al Estado", acotó.