MINISTRA SOBRE CARDAMA

"Creo que amerita hacer una ampliación", dijo la ministra Sandra Lazo sobre la denuncia por la garantía de Cardama

La ministra de Defensa Sandra Lazo se refirió así a la ampliación de la denuncia penal sobre Cardama que hará Presidencia este martes por una presunta firma falsa de un escribano español.

cardama
Sandra-Lazo-noviembre-25

La ministra de Defensa Sandra Lazo fue consultada en rueda de prensa sobre la ampliación de la denuncia por la garantía de Cardama que presentará Presidencia este martes de tarde ante Fiscalía.

La ampliación de la denuncia original presentada a fines de octubre es por lo que a su vez denuncia un escribano español, acerca de que falsificaron su firma en un documento vinculado a la garantía que presento Cardama en diciembre de 2024.

“Si. Lo que aparece en esos documentos, no sé cómo pero aparecen públicos en el día de hoy, creo que eso tampoco le hace mucho bien a esta causa, sí, yo creo que amerita hacer una ampliación, y vamos a trabajar como hasta ahora en conjunto con Presidencia de la República”, dijo Lazo ante la prensa.

Subrayado informó este martes de mañana que el presidente Orsi había suspendido sus actividades públicas para ultimar los detalles de la ampliación de la denuncia ante Fiscalía, incorporando allí lo que declara el escribano español acerca de una firma suya falsificada.

“Por un lado va el tema de lo que se ha encontrado en materia de esa denuncia inicial, y por otro lado va la realidad, cómo generamos lo que queremos específicamente, que es contar con las unidades de la mejor manera posible, con otras reglas de juego”, dijo Lazo en rueda de prensa, en referencia a las dos patrulleras oceánicas que construye Cardama en su astillero en Vigo, Galicia.

“Si se inicia una etapa de negociación creo que el Estado uruguayo tiene que cambiar el rol, tiene que tener un rol mucho más protagonista dentro de lo que es esa negociación”, agregó Lazo.

“Un control efectivo de qué queremos y cómo se lleva adelante. Es eso, nada más que eso”, precisó.

Interpelación: "Me enteré por la prensa"

La ministra Sandra Lazo dijo que se enteró por la prensa de que su interpelación será el 8 de diciembre. La información la dio el lunes el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado en conferencia de prensa.

"Nadie se comunicó conmigo oficialmente, diríamos, y eso es un cambio también. En este país siempre nos comunicábamos oficialmente. Me enteré por la prensa que iba a ser el 8 de diciembre. Y es absolutamente válida la interpelación desde el punto de vista del contralor que ejerce el Parlamento, pero bueno, esas formas cambian también".

