Caída masiva en internet: dejaron de funcionar X (Twitter), Chat GPT y otras redes y servicios

Cloudflare, una red global que protege y acelera sitios web y aplicaciones, actuando como un intermediario entre los usuarios y los servidores, dejó de funcionar en la mañana de este martes.

Millones de usuarios y servicios de internet se vieron afectados porque la falla afectó el funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones. La empresa informó que está investigando la situación.

Pasadas las 11:00 el sistema volvió a funcionar, aunque de forma parcial.

La caída afectó a servicios como X (antes Twitter), donde los usuarios reportaron problemas de acceso y visualización de publicaciones. También se vieron afectadas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, que experimentó dificultades.

image

Además, jugadores de League of Legends tuvieron errores de conexión y problemas para iniciar partidas.

Otros servicios afectados incluyeron Letterboxd, Downdetector (plataforma para detectar caídas de servicios), Forocoches, Resetera y Menéame (agregador de noticias).

La causa original de la falla aún no ha sido confirmada. La empresa no ha brindado detalles precisos sobre la causa del problema.