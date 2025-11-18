Cloudflare, una red global que protege y acelera sitios web y aplicaciones, actuando como un intermediario entre los usuarios y los servidores, dejó de funcionar en la mañana de este martes.
Caída masiva en internet: dejaron de funcionar X (Twitter), Chat GPT y otras redes y servicios
Millones de usuarios en todo el mundo sufrieron una caída masiva de redes sociales y servicios en internet en la mañana de este martes. Se restableció de forma parcial minutos después de las 11:00.
Millones de usuarios y servicios de internet se vieron afectados porque la falla afectó el funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones. La empresa informó que está investigando la situación.
Pasadas las 11:00 el sistema volvió a funcionar, aunque de forma parcial.
La caída afectó a servicios como X (antes Twitter), donde los usuarios reportaron problemas de acceso y visualización de publicaciones. También se vieron afectadas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, que experimentó dificultades.
Además, jugadores de League of Legends tuvieron errores de conexión y problemas para iniciar partidas.
Otros servicios afectados incluyeron Letterboxd, Downdetector (plataforma para detectar caídas de servicios), Forocoches, Resetera y Menéame (agregador de noticias).
La causa original de la falla aún no ha sido confirmada. La empresa no ha brindado detalles precisos sobre la causa del problema.
