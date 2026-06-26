Presidencia deberá informar a la Jutep sobre el proceso de selección del vehículo utilizado en la asunción de Orsi

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) solicitó información a Presidencia de la República para conocer detalles sobre la selección del vehículo utilizado el día de la asunción del presidente Yamandú Orsi.

El pedido por parte del organismo se da en el contexto de la investigación que lleva adelante a raíz de las denuncias presentadas por la compra de su camioneta, de la misma marca, con un descuento de 25.000 dólares, días antes de asumir.

El pedido fue realizado este jueves y Presidencia cuenta con un plazo de tres semanas para responder al respecto.

Seguí leyendo García cuestionó convenio entre Defensa e Interior para uso de vehículos y aseguró que militares actuarán "regalados"

Ahora, la Jutep deberá investigar si la selección del vehículo utilizado el 1º de marzo de 2025 estuvo relacionado con la compra de la camioneta del presidente Orsi.

El directorio de la Jutep está compuesto por dos integrantes del oficialismo, Ana María Ferraris (presidenta) y Alfredo Asti (vicepresidente). Mientras que como representante de la oposición está Luis Calabria.