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CARTA A COSSE EN EL SENADO

Orsi envió solicitud para salir del país del 17 al 26 de setiembre por motivos personales y para participar en Asamblea de ONU

Del 17 al 19 de setiembre se ausentará "por motivos personales" y del 20 al 26 de setiembre para participar en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

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El presidente Yamandú Orsi envió a la vicepresidenta Carolina Cosse, en su calidad de presidenta de la Cámara de Senadores, una solicitud para salir del país entre el jueves 17 y el sábado 26 de setiembre de 2026.

El artículo 170 de la Constitución prescribe que "el presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas sin autorización de la Cámara de Senadores".

De acuerdo a la solicitud, con fecha del 12 de agosto, Orsi manifiesta que del 17 al 19 de setiembre se ausentará "por motivos personales" y del 20 al 26 de setiembre para participar en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Nacionales Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

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