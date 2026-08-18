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EN TORRE EJECUTIVA

Cámaras empresariales se reunieron con Orsi ante conflicto en el puerto: "Es un costo muy alto que está pagando el país"

“A cifras de ayer, el puerto ha parado en días una cantidad que duplica el 2024. El 2025 fueron casi más de 36 días parado y hoy lleva casi 33 en lo que va del año", detalló el empresario Loureiro.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió a la confederación de cámaras empresariales en Torre Ejecutiva, ante el conflicto en el puerto y la posibilidad de decretar la esencialidad.

“Tienen esos instrumentos sobre la mesa. Pero lo que estaban viendo es que está cercano a cerrarse un acuerdo y eso es lo que se está buscando”, dijo Leonardo Loureiro, representante de la confederación.

“A cifras de ayer, el puerto ha parado en días una cantidad que duplica el 2024. El 2025 fueron casi más de 36 días parado y hoy lleva casi 33 en lo que va del año. Eso afecta toda la cadena: transporte, logística, operadores de carga, importación, exportación, transbordo. ”, indicó Loureiro.

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“Afecta a todos los sectores de la actividad económica. Es un costo muy alto que está pagando el país, es un tema que hay que trabajar mucho con la imágen del país. Es un tema que preocupa”, agregó.

También estuvo sobre la mesa el tema de la competitividad y la reducción de la jornada laboral.

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