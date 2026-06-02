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MUNDIAL 2026

Presentaron trajes de la Selección y la diseñadora Gabriela Hearst destacó uso de lana como "producto nacional de lujo"

La diseñadora uruguaya dio detalles de los diseños que trabajó para los jugadores de la Celeste para el Mundial 2026.

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Presentaron los trajes que vestirán los jugadores de la Selección Uruguaya en el Mundial 2026. La diseñadora Gabriela Hearst destacó el uso de la lana uruguaya en estas piezas, que considera como un "producto nacional de lujo".

"Como una diseñadora que trabaja en el diseño de lujo, este es un material de lujo, es un placer trabajar con este material que ya existía, era una lana que se había usado para el mundial pasado, y cuando me dijeron que tenía que trabajar con esta, la vi y dije 'es espectacular'", señaló y remarcó: "La lana es la reina de este proyecto".

"Los trajes de los jugadores es cien por ciento lana. Hasta el polo que están usando abajo es de un micrón superfinito y superliviano porque la lana es el material más sustentable y tiene un montón de cualidades, y la gente tiene que entender que se puede usar en el calor y en el frío".

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En el forro del traje está "el escudo nacional y todo bordado a mano y cortado a mano, el nombre del jugador, el FIFA World Cup 2026, y el escudo nacional bordado, porque queremos que la fuerza esté adentro".

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