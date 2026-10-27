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EL AUTOR ES SERGIO BERRUTI

Presentan libro "El papa en el reino laico", sobre las visitas de Juan Pablo II a Uruguay en los años 80

"Fue una gran ocasión. Nosotros lo recibimos como correspondía, porque era un jefe de Estado", expresó el expresidente Julio María Sanguinetti, que estuvo en la presentación.

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Presentaron un libro sobre la visita del papa Juan Pablo II a Uruguay, en 1987 y 1988, cuando Uruguay atravesaba la salida de la dictadura.

"El papa en el reino laico" es del periodista Sergio Berruti y la presentación tuvo como principal orador al expresidente Julio María Sanguinetti, quien recordó cómo se vivieron esos momentos.

"Fue una gran ocasión. Nosotros lo recibimos como correspondía, porque era un jefe de Estado, y luego propusimos que quedara la famosa cruz, que generó todo un debate interesante sobre el límite de la laicidad, siendo yo un laico militante", dijo Sanguinetti.

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El cardenal Daniel Sturla también se refirió a esa visita de los años 80 como un hecho histórico.

Sobre la organización para recibir al papa León XIV, aseguró que "viene muy bien, porque hay equipo formidable de gente trabajando".

"Realmente estoy contentísimo. Sacerdotes, laicos, laicas, muchos jóvenes voluntarios, mucha gente, después hay una buena coordinación con el gobierno. También con los gobiernos departamentales", contó.

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