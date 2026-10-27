RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARA EL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

El balcón del papa: alquilan balcones por 400 dólares en Florida para ver a León XIV, dijo el intendente Carlos Enciso

El intendente Carlos Enciso dijo que en Florida se anotaron más de 300 casas para alquilar por la visita del papa León XIV, y reveló que una persona paga hasta 400 dólares para acceder a un balcón.

La catedral y la plaza de Florida.&nbsp;

La catedral y la plaza de Florida. 

Catedral de Florida.

Catedral de Florida.

La visita del papa León XIV a Uruguay, y en particular a Florida, donde el domingo 8 de noviembre celebrará con una misa el Día de la Virgen de los Treinta y Tres, generó todo un negocio de alquiler de viviendas y hasta balcones para verlo desde una posición privilegiada en la plaza de la ciudad, frente a la catedral.

El intendente de Florida Carlos Enciso dijo que más de 300 casas se anotaron para alquilar durante la visita del papa, con especial interés por las que tiene balcones que dan a la plaza donde se hará la misa.

“En algunos casos han llegado a 300 dólares, 400 dólares la persona que ingresa a la casa con un balcón privilegiado en la plaza”, reveló Enciso, y agregó: “Ha movido todo un mercado de alquiler por estos días”.

de frio a templado y con lluvias aisladas el jueves; segun el pronostico de nubel cisneros
Seguí leyendo

De frío a templado y con lluvias aisladas el jueves; según el pronóstico de Nubel Cisneros

El alquiler de balcones para ver a León XIV recuerda la película “El baño del papa”, de 2007, que cuenta la historia de un hombre al que se le ocurre instalar y alquilar un baño durante la visita del papa Juan Pablo II a Melo.

Esta vez no es un baño, es un balcón, el balcón del papa.

Temas de la nota

Lo más visto

Detuvieron a un hombre tras allanamientos a quiosco y barbería en investigación por venta de drogas
VILLA MUÑOZ

Detuvieron a un hombre tras allanamientos a quiosco y barbería en investigación por venta de drogas
Homicidio en Montevideo

Un joven roció con combustible a su madre y la prendió fuego en Verdisol: la mujer murió
INTERNADO BAJO CUSTODIA

Delincuente apodado "el Monito" fue herido y detenido por la Policía cuando escapaba de un control vehicular 
LAVALLEJA

Administrativa de empresa de supergás fue condenada por falsificar documentos y apropiarse de más de $1,5 millones
testimonio

"En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus

Te puede interesar

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo
OPERATIVO EN CIUDAD DE LA COSTA

Detuvieron a la dueña de la agencia de viajes denunciada por estafa y clausurada por el Ministerio de Turismo
Foto: Subrayado, archivo. Barrio Nuevo Comienzo, oeste de Montevideo.
Tragedia en Montevideo

Un niño de 2 años murió tras caer a un pozo séptico en el barrio Nuevo Comienzo
La catedral y la plaza de Florida.  video
PARA EL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

El balcón del papa: alquilan balcones por USD 400 en Florida para ver a León XIV, dijo el intendente Carlos Enciso

Dejá tu comentario