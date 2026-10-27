El balcón del papa: alquilan balcones por 400 dólares en Florida para ver a León XIV, dijo el intendente Carlos Enciso

La visita del papa León XIV a Uruguay, y en particular a Florida, donde el domingo 8 de noviembre celebrará con una misa el Día de la Virgen de los Treinta y Tres, generó todo un negocio de alquiler de viviendas y hasta balcones para verlo desde una posición privilegiada en la plaza de la ciudad, frente a la catedral.

El intendente de Florida Carlos Enciso dijo que más de 300 casas se anotaron para alquilar durante la visita del papa, con especial interés por las que tiene balcones que dan a la plaza donde se hará la misa.

“En algunos casos han llegado a 300 dólares, 400 dólares la persona que ingresa a la casa con un balcón privilegiado en la plaza”, reveló Enciso, y agregó: “Ha movido todo un mercado de alquiler por estos días”.

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El alquiler de balcones para ver a León XIV recuerda la película “El baño del papa”, de 2007, que cuenta la historia de un hombre al que se le ocurre instalar y alquilar un baño durante la visita del papa Juan Pablo II a Melo.

Esta vez no es un baño, es un balcón, el balcón del papa.