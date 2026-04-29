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EN LA HUELLA DE SEREGNI

Presentación de documento sobre Diálogo Social: Pereira destacó seguro de paro a monotributistas y partida unificada a menores en situación de pobreza

El presidente del Frente Amplio calificó de avance la partida a los menores de edad así como también la licencia a los varones por paternidad, entre otras sugerencias que se detallan en el documento.

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Una delegación del Frente Amplio presentó este miércoles en la Huella de Seregni un documento sobre el Diálogo Social a la Mesa Política del FA.

"Lo que salen de sugerencias para el diálogo son parte de los compromisos del Frente Amplio (...). Le propusimos a los uruguayos que 60 años al barrer no, hoy el documento sugiere que 33% de los uruguayos que se vayan a jubilar con 60 años van a tener la misma tasa de reemplazo con la lógica de quitar incentivos para jubilarse a esa edad", indicó el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.

Y agregó: "Nosotros queremos que la gente se jubile a los 65 años, pero hay sectores de actividad que eso no lo permiten, pero sobre todo hay situaciones precarias que las personas pierden el empleo a los 60 años y sencillamente no tienen otro empleo, es un tremendo avance que los trabajadores informales o que tienen una empresa unipersonal, un monotributo tengan a partir de ahora seguro de paro".

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Pereira calificó también como una avance la partida unificada para los menores de edad en situación de pobreza, "6.666 por cada niño y si son niños menores de 3 años o madres embarazadas 9.999, es un gran salto para combatir la pobreza infantil".

Los padres tendrán 10 días de licencia para el cuidado de sus hijos.

En las últimas horas, el gobierno divulgó el documento final del “Diálogo Social” que detalla las propuestas de beneficios sociales para infancia, cuidados y trabajadores independientes, así como impulsa cambios en el régimen previsional: rehabilitar la jubilación a partir de los 60 años, y quitar a las AFAP la administración de cuentas personales de los trabajadores aportantes, lo que traspasa al Estado para que realice un organismo en régimen de monopolio.

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