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LEANDRO GARCÍA Y ALEJANDRO RUIBAL

Cámaras de Industrias y de la Construcción valoran positivamente proyecto del gobierno para mejorar la competitividad

"Lo vemos bien. Obviamente, un problema de competitividad que tiene el Uruguay no se va a resolver tan rápido", afirmó Leandro García. "Este es un paso muy importante en la dirección correcta", aseguró Alejandro Ruibal.

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García destacó que el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia de la República hayan tomado como bandera la búsqueda de mecanismos para atender los reclamos planteados desde hace años por los empresarios y mejorar la competitividad.

Indicó que varios de los temas presentados por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en la conferencia fueron trabajados desde la Cámara de Industrias con los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería. Por ejemplo, planteó los costos, los trámites y la duración de los registros de productos para las micro y pequeñas empresas.

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"Lo vemos bien. Obviamente, un problema de competitividad que tiene el Uruguay no se va a resolver tan rápido en pocos puntos. Hay que seguir trabajando", aseguró.

Ruibal calificó el proyecto del gobierno como una "muy buena iniciativa" y espera que "sea el principio de otras" propuestas. "Los uruguayos somos siempre bastante pesimistas, pero creo que hay que aplaudir que ya se empezaron a dar pasos en esa dirección", destacó.

El empresario valoró las mejoras en la tramitación y los plazos para los permisos, entre otros aspectos.

Ruibal aseguró que la competitividad es un tema complejo con muchas variables y que no se soluciona con un solo proyecto de ley. "Este es un paso muy importante en la dirección correcta", afirmó y habló de un mayor dinamismo en la industria por mayor celeridad en las autorizaciones y en el ambiente de negocios.

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