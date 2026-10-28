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Preocupación en vecinos de Nuevo París por árbol de gran tamaño a punto de caer sobre vivienda

María Noel dijo a Subrayado que personal de OSE avisó que se está desgranando y que se puede caer en cualquier momento.

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Vecinos del barrio Nuevo París manifestaron su preocupación por un árbol de gran tamaño que temen que caiga sobre una vivienda.

María Noel, una de las vecinas, dijo a Subrayado que la situación los preocupa y necesita ayuda para poderlo sacar. Además, destacó que personal de OSE va seguido porque las raíces rompen los caños de agua y obstruyen el pasaje.

"Ya hay como cuatro llamados distintos en menos de cuatro meses por los caños rotos por el árbol. La última vez que vinieron no pudieron subir la máquina arriba de la vereda porque la tierra no aguantaba la máquina. Se está desgranando y dijeron que en cualquier momento se va a caer arriba de la casa", explicó.

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La vecina dijo que hace tiempo hizo los trámites con la intendencia y están un poco demorados, "bastante".

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