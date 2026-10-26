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NUEVO PARÍS

Adolescente condenado por asesinar a un hombre de un disparo en el pecho tras una discusión callejera

El homicidio ocurrió el 29 de mayo en inmediaciones de Aldao y General Hornos, en el límite entre Nuevo París y Belvedere. El homicida ya estaba imputado e irá cuatro años al Inisa.

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Un adolescente de 17 años fue condenado a cuatro años de internación en el Inisa por el homicidio de un hombre de 30 años, asesinado de un disparo en el pecho tras una discusión callejera.

El homicidio ocurrió el 29 de mayo en inmediaciones de Aldao y General Hornos, en el límite entre Nuevo París y Belvedere. El hombre contaba con medidas cautelares por violencia doméstica y portaba tobillera electrónica. El adolescente ya había sido imputado por el crimen.

La investigación del Departamento de Homicidios relevó las cámaras de videovigilancia de la zona e identificó una discusión entre varias personas. El autor le disparó en el pecho a la víctima, que quedó herida de gravedad y murió minutos después de ingresar a un centro de salud de la zona a donde fue trasladada por personal del PADO.

Foto: Subrayado. Escena donde ocurrió el homicidio en Casavalle.
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El homicida fue identificado, detenido y ya había sido imputado. Tras una nueva audiencia judicial, fue condenado por homicidio especialmente agravado por el uso de arma de fuego y dos rapiñas agravadas por la pluriparticipación.

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