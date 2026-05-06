Denuncian agresión por parte de funcionarios de cooperativa que trabaja con la Intendencia de Canelones

Un conductor denunció agresiones por parte de personal de una cooperativa contratada por la Intendencia de Canelones para la limpieza en Las Piedras. El hecho ocurrió el 24 de abril y quedó registrado en cámara de videovigilancia.

En el auto iban el conductor, Martín, su esposa y su hija pequeña. Un incidente en el tránsito generó que los funcionarios lo agredieran. Lo denunció ante la Policía y la Intendencia, que resolvió pedir a la cooperativa que los trabajadores no realicen más tareas para la comuna.

"El hecho ocurre yendo por Dr. Pouey, hacia Las Piedras, cuando vamos a doblar hacia Wilson Ferreira, que ya venían ellos contramano, a lo loco. Se tiran a cruzar Dr. Pouey, ya con amenazas, gritos. Me les pongo atrás, para frenar a ver por qué, agrediéndome el auto, cuando logro frenarlos, ahí está lo que se ve en el video, que es todas las agresiones de parte de ellos", añadió.

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En el video se ven golpes por parte de los trabajadores al particular. Luego, interceden otras personas que estaban allí pero los trabajadores suben al camión y continúan la marcha.

"Ellos alegan que la muchacha que venía en el camión venía con los dedos quebrados o algo de eso. Emergencia médica, nada más. Bajan sin mediar palabra. Porque si hubiesen dicho de otra manera, explicarme, venimos con una emergencia. No, sin mediar palabra son las agresiones que se ven ahí, nada más. En ningún momento tuvieron sistema de diálogo, nada, y ahí es lo que pasó", contó Martín.

El secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, aseguró que el gobierno departamental se siente "apenado" por lo que ocurrió y que solicitaron a la cooperativa la "desvinculación de las personas" implicadas para el trabajo con la comuna.

"Los vecinos y vecinas del departamento saben, tenemos un despliegue en todo el territorio departamental, con distintas cuadrillas, de gestión ambiental, de obras, en muchos casos son municipales propiamente dichos, y muchos casos son contestaciones por cooperativa. Nunca tenemos de este tipo de situaciones. Obviamente que lo lamentamos como decíamos recién y también contamos a los vecinos y vecinas que esta cooperativa también trabaja hace muchísimos años con el gobierno departamental, alrededor de 20 años, y nunca habíamos tenido un antecedente ni similar a este", indicó.