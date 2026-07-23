Preocupa el robo de cables en La Paloma; de la zona del deck de la bahía se llevaron casi 1.000 metros

Un hombre de 37 años con antecedentes penales fue imputado por el robo de cables del tendido eléctrico que afectó un local comercial y viviendas en zonas del balneario La Paloma, en Rocha.

Además, se le imputaron tres delitos de receptación al recibir cables robados de otras personas. En Lascano, otro hombre fue imputado por el robo de cables en perjuicio del molino arrocero de Coopar.

El alcalde de La Paloma, Ruben González, dijo que han sido varios los robos de cables sufridos en el municipio. Por ejemplo, de la zona del deck de la bahía se llevaron casi mil metros de cables.

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También, se robaron cables de varias calles y barrios, y del tendido subterráneo en la zona del estadio. González expresó su preocupación por los hurtos que afectan a la población. En una calle, repusieron los cables el viernes y el sábado los volvieron a robar.

El alcalde reclamó mayores controles y que se llegue a las personas que compran los cables robados. "Es indiscutible que si no hay a quien venderle, seguramente no van a robar más cables", aseguró.