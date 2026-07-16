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PIDE ILUMINACIÓN Y PATRULLAJE

Vecino de Maldonado denuncia que mataron su perro a golpes para entrar a robar: "Es tierra de nadie"

Los vecinos de la zona rural de Camino Nardone solicitan más iluminación y patrullaje. "Mataron al perro, pero mañana puede ser una criatura, puede ser un vecino, no se sabe", dijo el damnificado.

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Vecino de zona rural de Maldonado denuncia que delincuentes mataron su perro a golpes e ingresaron a robar a su casa.

Nicolás Torena dijo a Subrayado que los vecinos solicitan más iluminación y patrullaje "porque es tierra de nadie" y que "antes de ayer mataron al perro, pero mañana puede ser una criatura, puede ser un vecino, no se sabe".

"No tenía nada de valor. Tenía un perro, el cual estaba en su cucha atado, me lo mataron, me lo mataron a palos porque quedó tirado allí, quedó todo hinchado el perro enseguida del golpe", comentó. Y agregó: "Lo mataron para revisar, no había nada de valor que se llevaran, te da rabia".

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Torena comentó que Maldonado creció demasiado y a esa zona le dan poca importancia, por lo que pide a las autoridades que pongan más iluminación y que los efectivos de seccional 6° "se den una vuelta cada tanto".

El vecino dijo que el animal era de la familia y que todavía no le dijo nada a su hijo: "¿Qué le digo?".

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