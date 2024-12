Preocupa ausentismo escolar: 60% de los niños falta a un 10% de las clases en escuelas públicas

"Había un 40% de inasistencia crónica, de más de un mes, en 2019. Hoy hay casi dos terceras partes, en lo que va del año. Dicen que es mayor en los sectores de menores ingresos, cuanto menores son los ingresos, mayor es la inasistencia crónica. Es mayor en Montevideo que en el interior y en Uruguay se ha incrementado, pero menos que en otros países", agregó.

La presidenta del Codicen, Virginia Cáceres, se mostró preocupada por los números de ausentismo en primaria y sostuvo que las causas son multifactoriales, además manifestó que se trabaja en planes piloto para mejorar los números de asistencia.

"Se ha detectado que tiene que ver un factor importante, que es el cultural, y el del comportamiento de las familias en esto de no visualizar como un problema la inasistencia. Es absolutamente multicausal. Una de las causas la asociamos al impacto de la pandemia, pero también hay factores que son de las desigualdades que tienen las ciudades y nuestro país. Si yo vivo en una zona de Montevideo donde tengo una cañada cerca de mi casa y cuando llueve se inunda, voy a tener serias dificultades para asistir a la escuela en ese día", dijo.

VIRGINIA CACERES INASISTENCIA

La Federación Uruguaya de Magisterio le reclamó al Codicen políticas públicas para mejorar el ausentismo en primaria.

Elbia Pereira afirmó que estas cifras no sorprenden. "La Federación Uruguaya de Magisterio, en el 2020, defendimos la obligatoriedad de la Educación Pública y de la Escuela Pública, cuando los mensajes venían en otro sentido", aseguró.

"Desde ahí hasta ahora, hicimos una larga batalla en cuanto a que si había una nueva política de que los niños no repitieran en determinados tramos, debería haber ido de la mano de una política que acompañe el proceso de aprendizaje de esos niños y niñas, y eso no sucedió. Eso no pasó", sostuvo y explicó que con los cambios "no hay un valor agregado de la asistencia".