Premios Florencio: la gala será el 1º de diciembre a las 20 horas en el Teatro Solís; repasamos los nominaciones

La gala de los Premios Florencio, que entrega la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay, será el 1º de diciembre a las 20 horas en el Teatro Solís, y esta será la primera vez que no estará su fundador, Yamandú Marichal, quien falleció en setiembre.
Repasemos las nominaciones.
Como mejor espectáculo y dirección están nominadas:
Birdland - Anthony Fletcher
Canción del primer deseo - Leonel Schmidt
Casa de Muñecas, 2ª Parte - Juan Luis Granato
Díptico de los padres - Gustavo Kreiman
Edipo en Ezeiza - Micaela Larroca
Perdidos en Yonkers - Álvaro Ahunchain
Y como mejor elenco:
Casa De Muñecas, 2ª Parte
Edipo En Ezeiza
Infierno (Acreedores)
Murmuria
Parte De Este Mundo
Perdidos En Yonkers
A la mejor actriz las nominadas son:
Leonor Chavarría - Perdidos en Yonkers
Martina Ferrería - Edipo en Ezeiza
Myriam Gleijer - La Reina de la belleza de Leenane
María Eugenia Puyol - El lugar donde nacen las olas
Aline Rava - Canción del primer deseo
Vicky Rodríguez Cartagena - Casa de Muñecas 2ª Parte
Y a mejor actor:
Martín Cabrera - Te debía una Margarita
Matías Laglére - Hasta el más grande infinito
Álvaro Lamas - Canción del primer deseo
Luis Pazos - Birdland
Gustavo Kreiman - Díptico de los padres
Sebastian Silvera Perdomo - El ángel de la culpa
Pablo Varrailhón - Todos eran mis hijos
A actriz de reparto:
Alicia Alfonso - Todos eran mis hijos
Lila García - Ricardo III
Dahiana Méndez - El lugar donde nacen las olas
Virginia Méndez - Casa de Muñecas 2ª Parte
Valentina Perera - Hasta el más grande infinito
Jimena Pérez - Los derechos de la salud
Y a actor de reparto:
Rafael Beltrán - Perdidos en Yonkers
Ruben Cortizo Voelker - Te debía una Margarita
Alejandro Martínez Savio - Perdidos en Yonkers
Sergio Mautone - Casa de Muñecas 2ª Parte
Manuel Miranda - Hasta el más grande infinito
Octavio Tellechea - Perdidos en Yonkers
En el rubro texto de autor nacional, compiten:
Ser o no ser - Walter Acosta
Te debía una Margarita - Sandra Escames
Mala persona - Ezequiel Núñez
El lugar donde nacen las olas - Federico Puig
Juana de América - Carolina Rodríguez y Pablo Dive
Las nominaciones a mejor escenografía y ambientación incluyen a:
Ricardo III - Dante Alfonso
Edipo en Ezeiza - Alejo Buysse
Cobarde y Salvaje - Diego Cáceres
Ahoradespués - Eugenia Ciomei
Cuando se acaba la cuerda - Paula Evans
Un hombre torcido - Rita Fisher y Niklaus Stobel
La mejor iluminación podrá ser para:
La segunda venida de Juana de Arco - Tabaré Dávila
Páramo - Ivana Domínguez
Ser o no ser - Larisa Erganian
Ricardo III - Eduardo Guerrero y Manuela Badano
Murmuria - Laura Leifert
Un hombre torcido - Belén Pierini
Y el mejor vestuario:
Madre ficción - Cecilia Bello
El lugar donde nacen las olas - María Eugenia Estela
Nornas: la última barahúnda - Evana Frid
Siete locos - Taza Rota
Casa de Muñecas 2ª Parte - Mónica Talamás
A mejor ambientación y dirección musical están nominadas:
Tender - Sofía Álvez, Francisco López y Felipe Ritorni
Tango feroz - Martín Angiolini
La segunda venida de Juana de Arco - Tabaré Dávila
Murmuria - Marcelo Gonet
Casi humanos - Sandra Massera
Páramo - Franco Rilla
Perra cimarrona - Lucía Trentini
Y como mejor musical:
Boulevard Sarandí
Celebrar: La Murga en Filarmónica
Cobarde y salvaje
Los muertos
Tango feroz
Las nominadas como mejor actriz en unipersonal:
Marina Barrandeguy - El viaje de la A a la Z
Diana Bresque - Hilda Peña
Carmen Lecueder - La segunda venida de Juana de Arco
Carolina Rodríguez - Juana de América
Lucía Trentini - Perra Cimarrona
Y como mejor actor en unipersonal:
Walter Acosta - Ser o no ser
Domingo Milesi - Alguien que no está
Franco Rilla - Ahoradespués
Franco Rilla - Páramo
Federico Roca - Nunca, nadie, jamás
Sebastián Serantes - Tráfico
En cuanto a espectáculo y dirección de comedia, los nominados son:
Canciones que cantamos juntos - Victoria Foco
De algún comienzo - Ignacio Caraballo
De bar en bar - Enrique Vidal
Hasta donde se apoye la raíz - Franco Balestrino Centeno
Madre ficción - Mariano Tenconi Blanco
Mala persona - Luis Pazos
Todos los domingos pienso en renunciar - Anaclara Alexandrino
Y como elenco de comedia:
De bar en bar
Hasta donde se apoye la raíz
Madre ficción
Mala persona
Todos los domingos pienso en renunciar
Actriz de comedia se repartirá entre:
Cristina Cabrera - De bar en bar
Elena Delfino - Hasta donde se apoye la raíz
Paula Lieberman - Mala persona
Adriana Pedroche - De algún comienzo
Mané Pérez - Madre ficción
Belle Pozzi - Canciones que cantamos juntos
Y actor de comedia entre:
Mateo Altez - Mala persona
Ignacio Caraballo - De algún comienzo
Fernando Dianessi - Madre ficción
Mario Erramuspe - De bar en bar
Daniel Espino Lara - Carne viva
Guillermo Francia - Canciones que cantamos juntos
La revelación podrá ser para:
Valentino Calcagno - Actor en El lugar donde nacen las olas
Belen Giaconi - Actriz en Casa de Muñecas 2ª Parte
Mauro Mónico - Dramaturgia de Calacatta
Celina Pereyra - Actriz en Tango Feroz
Imanol Sibes - Actor en Celebrar: la Murga en Filarmónica
Fabrizio Silvera - Actor en Tango feroz
Y en escena alternativa compiten:
Cuando se acaba la cuerda
Murmuria
Nornas: la última barahúnda
Parte de este mundo
Tender
