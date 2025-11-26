RECIBÍ EL NEWSLETTER
LO MEJOR DEL TEATRO

Premios Florencio: la gala será el 1º de diciembre a las 20 horas en el Teatro Solís; repasamos los nominaciones

Esta será la primera vez que no estará su fundador, Yamandú Marichal, quien falleció en setiembre.

premios-florencio-archivo-focouy

La gala de los Premios Florencio, que entrega la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay, será el 1º de diciembre a las 20 horas en el Teatro Solís, y esta será la primera vez que no estará su fundador, Yamandú Marichal, quien falleció en setiembre.

Repasemos las nominaciones.

Como mejor espectáculo y dirección están nominadas:

miguel bose llega a uruguay con su importante tour el 21 de febrero a las 21 horas en el antel arena
Seguí leyendo

Miguel Bosé llega a Uruguay con su "Importante Tour" el 21 de febrero a las 21 horas en el Antel Arena

Birdland - Anthony Fletcher

Canción del primer deseo - Leonel Schmidt

Casa de Muñecas, 2ª Parte - Juan Luis Granato

Díptico de los padres - Gustavo Kreiman

Edipo en Ezeiza - Micaela Larroca

Perdidos en Yonkers - Álvaro Ahunchain

Y como mejor elenco:

Casa De Muñecas, 2ª Parte

Edipo En Ezeiza

Infierno (Acreedores)

Murmuria

Parte De Este Mundo

Perdidos En Yonkers

A la mejor actriz las nominadas son:

Leonor Chavarría - Perdidos en Yonkers

Martina Ferrería - Edipo en Ezeiza

Myriam Gleijer - La Reina de la belleza de Leenane

María Eugenia Puyol - El lugar donde nacen las olas

Aline Rava - Canción del primer deseo

Vicky Rodríguez Cartagena - Casa de Muñecas 2ª Parte

Y a mejor actor:

Martín Cabrera - Te debía una Margarita

Matías Laglére - Hasta el más grande infinito

Álvaro Lamas - Canción del primer deseo

Luis Pazos - Birdland

Gustavo Kreiman - Díptico de los padres

Sebastian Silvera Perdomo - El ángel de la culpa

Pablo Varrailhón - Todos eran mis hijos

A actriz de reparto:

Alicia Alfonso - Todos eran mis hijos

Lila García - Ricardo III

Dahiana Méndez - El lugar donde nacen las olas

Virginia Méndez - Casa de Muñecas 2ª Parte

Valentina Perera - Hasta el más grande infinito

Jimena Pérez - Los derechos de la salud

Y a actor de reparto:

Rafael Beltrán - Perdidos en Yonkers

Ruben Cortizo Voelker - Te debía una Margarita

Alejandro Martínez Savio - Perdidos en Yonkers

Sergio Mautone - Casa de Muñecas 2ª Parte

Manuel Miranda - Hasta el más grande infinito

Octavio Tellechea - Perdidos en Yonkers

En el rubro texto de autor nacional, compiten:

Ser o no ser - Walter Acosta

Te debía una Margarita - Sandra Escames

Mala persona - Ezequiel Núñez

El lugar donde nacen las olas - Federico Puig

Juana de América - Carolina Rodríguez y Pablo Dive

Las nominaciones a mejor escenografía y ambientación incluyen a:

Ricardo III - Dante Alfonso

Edipo en Ezeiza - Alejo Buysse

Cobarde y Salvaje - Diego Cáceres

Ahoradespués - Eugenia Ciomei

Cuando se acaba la cuerda - Paula Evans

Un hombre torcido - Rita Fisher y Niklaus Stobel

La mejor iluminación podrá ser para:

La segunda venida de Juana de Arco - Tabaré Dávila

Páramo - Ivana Domínguez

Ser o no ser - Larisa Erganian

Ricardo III - Eduardo Guerrero y Manuela Badano

Murmuria - Laura Leifert

Un hombre torcido - Belén Pierini

Y el mejor vestuario:

Madre ficción - Cecilia Bello

El lugar donde nacen las olas - María Eugenia Estela

Nornas: la última barahúnda - Evana Frid

Siete locos - Taza Rota

Casa de Muñecas 2ª Parte - Mónica Talamás

A mejor ambientación y dirección musical están nominadas:

Tender - Sofía Álvez, Francisco López y Felipe Ritorni

Tango feroz - Martín Angiolini

La segunda venida de Juana de Arco - Tabaré Dávila

Murmuria - Marcelo Gonet

Casi humanos - Sandra Massera

Páramo - Franco Rilla

Perra cimarrona - Lucía Trentini

Y como mejor musical:

Boulevard Sarandí

Celebrar: La Murga en Filarmónica

Cobarde y salvaje

Los muertos

Tango feroz

Las nominadas como mejor actriz en unipersonal:

Marina Barrandeguy - El viaje de la A a la Z

Diana Bresque - Hilda Peña

Carmen Lecueder - La segunda venida de Juana de Arco

Carolina Rodríguez - Juana de América

Lucía Trentini - Perra Cimarrona

Y como mejor actor en unipersonal:

Walter Acosta - Ser o no ser

Domingo Milesi - Alguien que no está

Franco Rilla - Ahoradespués

Franco Rilla - Páramo

Federico Roca - Nunca, nadie, jamás

Sebastián Serantes - Tráfico

En cuanto a espectáculo y dirección de comedia, los nominados son:

Canciones que cantamos juntos - Victoria Foco

De algún comienzo - Ignacio Caraballo

De bar en bar - Enrique Vidal

Hasta donde se apoye la raíz - Franco Balestrino Centeno

Madre ficción - Mariano Tenconi Blanco

Mala persona - Luis Pazos

Todos los domingos pienso en renunciar - Anaclara Alexandrino

Y como elenco de comedia:

De bar en bar

Hasta donde se apoye la raíz

Madre ficción

Mala persona

Todos los domingos pienso en renunciar

Actriz de comedia se repartirá entre:

Cristina Cabrera - De bar en bar

Elena Delfino - Hasta donde se apoye la raíz

Paula Lieberman - Mala persona

Adriana Pedroche - De algún comienzo

Mané Pérez - Madre ficción

Belle Pozzi - Canciones que cantamos juntos

Y actor de comedia entre:

Mateo Altez - Mala persona

Ignacio Caraballo - De algún comienzo

Fernando Dianessi - Madre ficción

Mario Erramuspe - De bar en bar

Daniel Espino Lara - Carne viva

Guillermo Francia - Canciones que cantamos juntos

La revelación podrá ser para:

Valentino Calcagno - Actor en El lugar donde nacen las olas

Belen Giaconi - Actriz en Casa de Muñecas 2ª Parte

Mauro Mónico - Dramaturgia de Calacatta

Celina Pereyra - Actriz en Tango Feroz

Imanol Sibes - Actor en Celebrar: la Murga en Filarmónica

Fabrizio Silvera - Actor en Tango feroz

Y en escena alternativa compiten:

Cuando se acaba la cuerda

Murmuria

Nornas: la última barahúnda

Parte de este mundo

Tender

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha, afirmó la joven que denunció a Diego García
MENSAJE EN REDES TRAS CONDENA

"Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha", afirmó la joven que denunció a Diego García
TRIPLE HOMICIDIO EN CANELONES

"Nos encontramos con una escena dantesca, tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas", dijo jefe de Policía de Canelones
CANELONES

Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano
SU HERMANO HABÍA SALIDO DE LA CÁRCEL

Crimen del policía: una línea de investigación apunta a su entorno, un hijo de un hermano es nieto de Betito Suárez
prisión 6 años y 8 meses

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual en Argentina

Te puede interesar

Un recluso de 27 años murió en el Hospital de Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez
TRASLADADO DEL EX-COMCAR

Un recluso de 27 años murió en el Hospital de Clínicas tras ser apuñalado en la cárcel de Santiago Vázquez
Foto: Subrayado. Termas en Uruguay.
Pronóstico

Inumet advierte por aumento de temperaturas en el norte del país en las próximas horas
Así se prepara la parroquia de la Candelaria para la megaboda que tendrá a Carlos Vives con caché millonario video
TRES DÍAS DE FIESTA

Así se prepara la parroquia de la Candelaria para la megaboda que tendrá a Carlos Vives con caché millonario

Dejá tu comentario