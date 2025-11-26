Premios Florencio: la gala será el 1º de diciembre a las 20 horas en el Teatro Solís; repasamos los nominaciones

La gala de los Premios Florencio , que entrega la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay, será el 1º de diciembre a las 20 horas en el Teatro Solís, y esta será la primera vez que no estará su fundador, Yamandú Marichal, quien falleció en setiembre.

Como mejor espectáculo y dirección están nominadas:

Birdland - Anthony Fletcher

Canción del primer deseo - Leonel Schmidt

Casa de Muñecas, 2ª Parte - Juan Luis Granato

Díptico de los padres - Gustavo Kreiman

Edipo en Ezeiza - Micaela Larroca

Perdidos en Yonkers - Álvaro Ahunchain

Y como mejor elenco:

Casa De Muñecas, 2ª Parte

Edipo En Ezeiza

Infierno (Acreedores)

Murmuria

Parte De Este Mundo

Perdidos En Yonkers

A la mejor actriz las nominadas son:

Leonor Chavarría - Perdidos en Yonkers

Martina Ferrería - Edipo en Ezeiza

Myriam Gleijer - La Reina de la belleza de Leenane

María Eugenia Puyol - El lugar donde nacen las olas

Aline Rava - Canción del primer deseo

Vicky Rodríguez Cartagena - Casa de Muñecas 2ª Parte

Y a mejor actor:

Martín Cabrera - Te debía una Margarita

Matías Laglére - Hasta el más grande infinito

Álvaro Lamas - Canción del primer deseo

Luis Pazos - Birdland

Gustavo Kreiman - Díptico de los padres

Sebastian Silvera Perdomo - El ángel de la culpa

Pablo Varrailhón - Todos eran mis hijos

A actriz de reparto:

Alicia Alfonso - Todos eran mis hijos

Lila García - Ricardo III

Dahiana Méndez - El lugar donde nacen las olas

Virginia Méndez - Casa de Muñecas 2ª Parte

Valentina Perera - Hasta el más grande infinito

Jimena Pérez - Los derechos de la salud

Y a actor de reparto:

Rafael Beltrán - Perdidos en Yonkers

Ruben Cortizo Voelker - Te debía una Margarita

Alejandro Martínez Savio - Perdidos en Yonkers

Sergio Mautone - Casa de Muñecas 2ª Parte

Manuel Miranda - Hasta el más grande infinito

Octavio Tellechea - Perdidos en Yonkers

En el rubro texto de autor nacional, compiten:

Ser o no ser - Walter Acosta

Te debía una Margarita - Sandra Escames

Mala persona - Ezequiel Núñez

El lugar donde nacen las olas - Federico Puig

Juana de América - Carolina Rodríguez y Pablo Dive

Las nominaciones a mejor escenografía y ambientación incluyen a:

Ricardo III - Dante Alfonso

Edipo en Ezeiza - Alejo Buysse

Cobarde y Salvaje - Diego Cáceres

Ahoradespués - Eugenia Ciomei

Cuando se acaba la cuerda - Paula Evans

Un hombre torcido - Rita Fisher y Niklaus Stobel

La mejor iluminación podrá ser para:

La segunda venida de Juana de Arco - Tabaré Dávila

Páramo - Ivana Domínguez

Ser o no ser - Larisa Erganian

Ricardo III - Eduardo Guerrero y Manuela Badano

Murmuria - Laura Leifert

Un hombre torcido - Belén Pierini

Y el mejor vestuario:

Madre ficción - Cecilia Bello

El lugar donde nacen las olas - María Eugenia Estela

Nornas: la última barahúnda - Evana Frid

Siete locos - Taza Rota

Casa de Muñecas 2ª Parte - Mónica Talamás

A mejor ambientación y dirección musical están nominadas:

Tender - Sofía Álvez, Francisco López y Felipe Ritorni

Tango feroz - Martín Angiolini

La segunda venida de Juana de Arco - Tabaré Dávila

Murmuria - Marcelo Gonet

Casi humanos - Sandra Massera

Páramo - Franco Rilla

Perra cimarrona - Lucía Trentini

Y como mejor musical:

Boulevard Sarandí

Celebrar: La Murga en Filarmónica

Cobarde y salvaje

Los muertos

Tango feroz

Las nominadas como mejor actriz en unipersonal:

Marina Barrandeguy - El viaje de la A a la Z

Diana Bresque - Hilda Peña

Carmen Lecueder - La segunda venida de Juana de Arco

Carolina Rodríguez - Juana de América

Lucía Trentini - Perra Cimarrona

Y como mejor actor en unipersonal:

Walter Acosta - Ser o no ser

Domingo Milesi - Alguien que no está

Franco Rilla - Ahoradespués

Franco Rilla - Páramo

Federico Roca - Nunca, nadie, jamás

Sebastián Serantes - Tráfico

En cuanto a espectáculo y dirección de comedia, los nominados son:

Canciones que cantamos juntos - Victoria Foco

De algún comienzo - Ignacio Caraballo

De bar en bar - Enrique Vidal

Hasta donde se apoye la raíz - Franco Balestrino Centeno

Madre ficción - Mariano Tenconi Blanco

Mala persona - Luis Pazos

Todos los domingos pienso en renunciar - Anaclara Alexandrino

Y como elenco de comedia:

De bar en bar

Hasta donde se apoye la raíz

Madre ficción

Mala persona

Todos los domingos pienso en renunciar

Actriz de comedia se repartirá entre:

Cristina Cabrera - De bar en bar

Elena Delfino - Hasta donde se apoye la raíz

Paula Lieberman - Mala persona

Adriana Pedroche - De algún comienzo

Mané Pérez - Madre ficción

Belle Pozzi - Canciones que cantamos juntos

Y actor de comedia entre:

Mateo Altez - Mala persona

Ignacio Caraballo - De algún comienzo

Fernando Dianessi - Madre ficción

Mario Erramuspe - De bar en bar

Daniel Espino Lara - Carne viva

Guillermo Francia - Canciones que cantamos juntos

La revelación podrá ser para:

Valentino Calcagno - Actor en El lugar donde nacen las olas

Belen Giaconi - Actriz en Casa de Muñecas 2ª Parte

Mauro Mónico - Dramaturgia de Calacatta

Celina Pereyra - Actriz en Tango Feroz

Imanol Sibes - Actor en Celebrar: la Murga en Filarmónica

Fabrizio Silvera - Actor en Tango feroz

Y en escena alternativa compiten:

Cuando se acaba la cuerda

Murmuria

Nornas: la última barahúnda

Parte de este mundo

Tender