La banda de rock Matulo celebra su segundo aniversario con "La Revolución de las Almas"

El espectáculo será el 28 de noviembre en la Sala Experimental de Malvín; la entrada se puede adquirir el Tickantel por $550.

Matulo realizará un show el próximo 28 de noviembre, en la Sala Experimental de Malvín, donde repasará sus dos años de carrera y presentarán sus 15 singles.

La banda además se prepara para lanzar la última canción del año en colaboración con Alejandro Spuntone y está produciendo su primer album, que será lanzado en Mayo del 2026.

Matías, el lider de la banda, participó en La Voz Uruguay.

