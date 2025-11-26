Matulo realizará un show el próximo 28 de noviembre, en la Sala Experimental de Malvín, donde repasará sus dos años de carrera y presentarán sus 15 singles.
La banda de rock Matulo celebra su segundo aniversario con "La Revolución de las Almas"
El espectáculo será el 28 de noviembre en la Sala Experimental de Malvín; la entrada se puede adquirir el Tickantel por $550.
La banda además se prepara para lanzar la última canción del año en colaboración con Alejandro Spuntone y está produciendo su primer album, que será lanzado en Mayo del 2026.
Matías, el lider de la banda, participó en La Voz Uruguay.
