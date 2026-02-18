Diputados aprobó preinvestigadora por Cardama; nacionalista Juan Martín Rodríguez solicitó que sea desde 2005

El diputado del Partido Nacional , Juan Martín Rodríguez , presentó este miércoles al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, la solicitud para la conformación de una comisión preinvestigadora para analizar el negocio con Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas, contrato que el gobierno de Yamandú Orsi rescindió por incumplimientos del astillero español.

Rodríguez le planteó a Valdomir la necesidad de comenzar a investigar el proceso desde el año 2005, cuando por primera vez la Armada Nacional realizó una expresión pública sobre la necesidad de poder contar con patrullas oceánicas para el control del mar territorial uruguayo.

El nacionalista expresó que para entender todo el proceso, que tuvo acciones en el gobierno pasado cuando se desarrolló la contratación y en el actual con la revisión y la rescisión del acuerdo, se debe analizar desde esa fecha.

Seguí leyendo Preinvestigadora en el Senado por Cardama: Diputado del Partido Nacional acusó al FA de falta de comunicación

Rodríguez cuestionó la solicitud del Frente Amplio de instalar un ámbito de investigación en el Senado y no en la Cámara de Diputados, donde están representados todos los partidos políticos con representación parlamentaria. "En el Senado, hay tres partidos y eso restringe, puede sesgar, limitar las herramientas para la participación y la debida investigación", sostuvo.

La preinvestigadora estará integrada por los frenteamplistas Joaquín Garlo y Alejandro Zavala, y el nacionalista Juan José Olaizola. La comisión sesionará por primera vez este jueves a las 9:30 horas cuando recibirá a Juan Martín Rodríguez, como miembro denunciante.