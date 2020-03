Preguntas frecuentes sobre el Coronavirus (COVID-19)

¿Qué son los Coronavirus?

Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves.

El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.

Alrededor del 80% de los infectados se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de uno de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

¿Quienes pueden desarrollar una enfermedad grave?

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

¿Cómo se propaga la COVID-19?

La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. La OMS sigue estudiando las formas de propagación.

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad?

El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo, la propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del brote, pero se sigue estudiando.

¿Qué debo hacer si estuve en contacto con alguien con diagnóstico de coronavirus?

El período de incubación para coronavirus es de hasta 14 días aproximadamente. Durante este período, es necesario estar atento a la aparición de fiebre y/o sintomatología respiratoria y realizar la consulta médica precoz informando el antecedente de contacto con un caso confirmado.

¿Qué debe hacer una persona que presenta síntomas respiratorios y fiebre que, en los últimos 14 días, haya viajado a China o a un destino donde se identificaron casos confirmados?

La recomendación ante esta situación es que esa persona consulte en su servicio de salud a la brevedad, mencionando el antecedente de haber viajado a China o a algún destino en donde existen casos confirmados de esta enfermedad.

¿Cómo cuidar a un paciente aislado porque contrajo el COVID 19? “Esa persona va a estar en su domicilio, se Eduardo Savio, infectólogo, sugiere mantenerse en habitación individual, cuando entra en contacto con otros usar tapabocas y que la casa esté ventilada.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas.

¿Existen medicamentos o terapias que permitan prevenir o curar la COVID-19?

No hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. Hay varios ensayos clínicos en curso con medicamentos occidentales y tradicionales. La OMS aclara que facilitará información actualizada tan pronto como los resultados de los ensayos clínicos estén disponibles. Tampoco hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-2019.

Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. Las personas que presentan casos graves de la enfermedad deben ser hospitalizadas. La mayoría de los pacientes se recuperan con la ayuda de medidas de apoyo.

Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. La OMS está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar la COVID-19.

¿Cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19?

La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de la COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días, y en general se sitúan en torno a cinco días. Estas estimaciones se irán actualizando a medida que se tengan más datos.

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie?

No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

¿Pueden los humanos contraer el virus de la COVID-19 por contacto con un animal?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus, que luego pueden propagarse a otras personas. Todavía no se ha confirmado el posible origen animal de la COVID-19.

Como medida de protección al visitar mercados de animales vivos o en otras situaciones parecidas, evite el contacto directo con los animales y las superficies que estén en contacto con ellos. Asegúrese de que en todo momento se observen prácticas adecuadas de higiene de los alimentos. Manipule con cuidado la carne, la leche o los órganos de animales crudos para evitar la contaminación de alimentos no cocinados y evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados.

¿Puedo contraer el virus de la COVID-19 por contacto con mi mascota?

No. No hay datos que indiquen que los animales de compañía o mascotas como los gatos y los perros hayan sido infectados o puedan propagar el virus causante de la COVID-19.

¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificado casos de COVID-19?

Sí. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja, y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo.

¿Qué hacer en caso de síntomas?

No automedicarse

Quedarse en tu casa, no acudir a la emergencia

Consultar médico a domicilio

Seguir las indicaciones que el médico te indique

¿El agua caliente contrarresta el virus?

El infectólogo Eduardo Savio aseguró a Subrayado que el agua caliente no sirve para nada, que la infusión de ajo no cura y que pasar secador de aire no elimina el virus. La directiva es tomar mate de manera individual, ya que el virus está en la saliva.

¿El uso del ibuprofeno es perjudicial para quienes ya contrajeron el virus?

La iniciativa partió de Francia y se ha discutido pero no hay una evidencia sólida que sostenga que el ibuprofeno sea contraproducente, afirmó Savio. Aún sin tener evidencia reunida podemos usar otras cosas como el paracetamol. El problema son las personas con patologías crónicas que toman antiinflamatorios no esteroideos pero se buscan otras alternativas.

¿Cómo es la regla del 80 - 15 - 5?

De los que enferman, 80% van a ser formas leves de asistencia en domicilio, 15% hacen formas moderadas que requieren internación y 5% formas graves que requieren terapias intensivas. Lo que importa es cortar la transmisión.

¿Por cuánto tiempo se podría extender el coronavirus en Uruguay?

Savio afirma que por esto que está pasando y por otros eventos pandémicos que hemos vivido, uno tiene que pensar en una curva que recién está empezando a subir. (…) Lo que hay debajo de esa curva pueden ser varios meses, hasta 6 u 8 meses. Todo depende de cuánto sea el patrón de dispersión local en nuestro país. Entiendo que lo que se está haciendo está bien, pero habría más cosas por hacer en lo que hace a la restricción del contacto social. Todo lo que sea tender a un prudente aislamiento social es bueno. Todo lo que sea blindar al país es de beneficio.

¿Es buena la vitamina C para tener las defensas más altas?

La vitamina C no va a evitar el problema, lo importante es el lavado muy frecuente de manos, el alcohol gel cuando va al trabajo, la ventilación de ambientes y cubrirse al toser es esencial.

¿Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?

Sí. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y ‎tocarse los ojos, la nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la ‎mano, una inclinación de la cabeza o una reverencia.‎

¿Cómo debo saludar a las personas para evitar contagiarme del ‎nuevo coronavirus?‎

Para prevenir la COVID-19, lo más seguro es evitar el contacto físico ‎al saludarse. Algunas formas seguras de saludo son un gesto de la ‎mano, una inclinación de la cabeza o una reverencia.‎

¿Usar guantes de goma cuando se está en público es una forma ‎eficaz de prevenir la infección por el nuevo coronavirus?‎

No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona más protección ‎frente al contagio de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho ‎de llevarlos puestos no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara ‎mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede ‎causar la infección.‎