El fin de semana empieza con calor y termina con lluvias y tormentas, según el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un viernes cálido, con temperaturas por encima de los 20º, pero desmejora el sábado de noche por el norte con lluvias y tormentas que se extienden al domingo.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fría a fresco con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo nublado, observándose temperaturas templadas a frescas en la noche.

El sábado la mañana se presentará fresca con nubes dispersas, algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará con temperaturas en ascenso y progresivo aumento de nubosidad y humedad. Hacia la noche se vuelve inestable el tiempo por las fronteras norte y noreste con lluvias.

El domingo la mañana se presentará fresca con abundante nubosidad generando lluvias y algunas tormentas en las zonas norte, noreste y este. La tarde seguirá calurosa y húmeda con persistencia de lluvias y lloviznas en las zonas noreste y este, desmejorando en la noche en el resto del país por el suroeste con tormentas y lluvias. Viernes 18 Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 14º Sábado 19 Zona Norte: máxima 28º y mínima 15º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 14º Domingo 20 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 28º y mínima 13º Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 14º