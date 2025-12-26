Personal de la Prefectura de Salto incautó mercadería de contrabando valorada en más de 20.000 dólares, que fue abandonada por una embarcación argentina en las costas del río Uruguay.
Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
Se trata de comestibles y otros artículos que habían sido cruzados desde Argentina a través del río Uruguay. Buscan identificar a los autores de la maniobra.
El hecho ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre cuando la embarcación cruzó el río frente a la ciudad de Salto y dejó el cargamento oculto entre las malezas. Fue personal naval que patrullaba el río a bordo de un bote cuando vio en la zona de la playa Las Cavas, a unos 3 kilómetros del centro de la capital departamental, como le embarcación en actitud sospechosa retornaba a la costa argentina.
En tierra, otros efectivos de Prefectura inspeccionaron la zona desde donde había partido la embarcación argentina y encontraron varios bultos ocultos con mercadería ingresada de contrabando. Aduanas valuó lo incautado en más de 860.000 pesos, entre lo que encontró: comestibles y otros artículos que iban a ser comercializados en el departamento.
Prefectura instaló efectivos en el muelle La Pastora para dar rápida respuesta y evitar que incidentes se agraven
La Prefectura trabaja con la Fiscalía para determinar la identidad de los autores de la maniobra. No hay detenidos.
Dejá tu comentario