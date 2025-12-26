"Eran dos": se jubila Nano Folle y el público le envió su mensaje, con cariño y reconocimiento

"Se jubila Nano. Dejá tu mensaje". Con esa consigna, la producción de Subrayado Tarde fue hasta el Mercado Agrícola de Montevideo (MaM) para recoger el saludo del público para la despedida de Nano Folle , que se jubiló este viernes después de 23 años en Canal 10 .

Grandes y chicos, con menor o mayor vergüenza, se animaron a dar su testimonio. Una de las vecinas aseguró que va a extrañar a Nano en la tele. "La verdad que era un crack", afirmó. Otra de las televidentes le deseó muchas felicidades en la nueva vida de retiro que comienza.

Otro de los vecinos lo definió como un personaje uruguayo. También vecinos de Lagomar en Ciudad de la Costa se arrimaron para saludar a Nano de cara a su merecida jubilación. Deseos de felicidad y disfrute también se sumaron para el legendario cronista policial de Canal 10, autor de la su frase de cabecera: "eran dos".

Subrayado Tarde también fue hasta la parrillada La Marañada en Cordón para recoger la impresión de los comensales, seguidores y admiradores del trabajo de Nano Folle en los medios. Lo definieron como un ícono en el periodismo policial y destacaron su profesionalismo.

Hasta un televidente de Bolivia, que mira todos los días Subrayado, dio su testimonio sobre la figura de Nano Folle.