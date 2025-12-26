Entre homenajes y recuerdos, se jubila Aureliano "Nano" Folle tras 23 años en Canal 10

El periodista de Subrayado, Aureliano "Nano" Folle se jubila este viernes luego de 23 años en Canal 10 .

Sus compañeros de Subrayado Tarde lo homenajearon con fotos y videos que recordaron su pasaje por el canal y por distintas entrevistas que brindó a colegas.

"El terrible dolor humano me mostró milagros que no son de ellos, ellos hicieron el milagro en mí, es duro, es duro, porque también le escribo a las víctimas. Para que nadie crea que soy un justificador de presos o delincuentes, yo voy al dolor humano de un lado y del otro", recordó el cronista policial en una de las entrevistas que brindó.

En otra de las entrevistas que recogieron sus compañeros de Canal 10, contó que comenzó a trabajar en el diario, en la radio y posteriormente apareció en el canal una posibilidad en Subrayado.

Nano comentó que lo consideraba un género de segundo orden ya que "el cronista policial era un tipo medio oscuro, siempre como haciéndose el detective, me parecía un idiota el cronista policial y bueno, me empezó a gustar".

"Si ustedes supieran acá realmente quién soy yo realmente posiblemente algunos se levantaran y se fueran de la sala. Posiblemente algunos otros tendrían piedad y quizás algunos sufrieran mi enamoramiento", dijo Nano en uno de los tantos momentos de su vida.

"Yo pesé 1,900 kg, era débil congénito de segundo grado y tenía un copete colorado", recordó en una de las tantas entrevistas que brindó.

Y agregó: "De niño era un gran hablador, siempre digo que tengo incontinencia verbal, me hablo encima, estoy vivo, hoy por hoy estoy milagrosamente vivo. Tuve que superar un montón de miedos y un montón de inseguridades".