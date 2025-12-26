La mirada de compañeros, excompañeros y amigos que homenajean a Nano Folle

Nano Folle se jubiló este viernes después de 23 años en Canal 10. Compartimos la mirada de compañeros, excompañeros y amigos.

El periodista Antonio Álvarez compartió con Nano en su etapa en el diario El País y en Canal 10. Se conocen desde hace más de 35 años. Recordó su primer día en el diario y que Nano fue el primero que se acercó para saludarlo. Su primera impresión de un Nano con pelo largo y barba roja hasta el pecho, fue de un "tipo poseído por el demonio".

Lo definió como un tipo especial, que le gusta comprar antigüedades, que no cree en las casualidades y que todo en la vida forma parte de un plan maestro donde todo está escrito.

Washington Beltrán, director del diario El País, destacó la rapidez y el oficio de Nano para la escritura. Valoró su amistad y le expresó un gran cariño.

También Milton Dujó, camarógrafo y realizador de Canal 10 también habló de Nano Foll y lo calificó como una persona que no pasa desapercibida, que por la vida de las personas que pasa deja una huella. Además, como un sincero, solidario, fraterno y preocupado por el otro.

Enrique "Quique" Bianchi también acompañó a Nano en varias coberturas durante años. El también camarógrafo y realizador aseguró que Nano disfrutó hasta su último día de trabajo.

Carolina García habló del cierre de una etapa y destacó los principales aspectos de su personalidad, un gran provocador, de los buenos y que nos ha incitado a ver la vida desde otra perspectiva.

A su turno, Patricia Gamio, coordinadora de Subrayado Tarde, valoró el talento de Nano para entrevistar y para contar historias, como un reflejo de lo que es en la vida. Destacó su cualidad para escuchar, acompañar y observar a las personas.

Jessy De los Santos, maquilladora del canal, dijo que Nano es muy divertido y le deseó todo lo mejor, y que la nueva etapa sea de disfrute. En tanto, Fernando Castro lo definió como un gran compañero de ruta de muchos kilómetros recorridos.