Prefectura instaló efectivos en el muelle La Pastora para dar rápida respuesta y evitar que incidentes se agraven

Nuevos incidentes se registraron en las últimas horas en el muelle La Pastora, en Punta del Este por lo que Prefectura decidió instalar efectivos.

El prefecto del puerto, Sebastián Sorribas, indicó a Subrayado que hay entre siete y 15 funcionarios de forma fija en esa zona y que las patrullas para el resto de la playa Mansa salen desde ahí.

"Lo que se está dando mucho son peleas entre jóvenes. Ayer tuvimos un incidente. Se identifican a los involucrados, se los conduce a la Prefectura, se los conduce a la Fiscalía y ahí el fiscal de turno dispone, de acuerdo a la gravedad de los hechos, si hubo lesionados o no", explicó.

Seguí leyendo Prefectura realiza tareas de prevención tras peleas y robos en el muelle La Pastora, en Punta del Este

Según Sorribas, la presencia de los efectivos en el lugar hace que la respuesta sea mucho más rápida y que el incidente no va a pasar a mayores.

Este jueves, un grupo de jóvenes se tomaron a golpes de puño. Días pasados, se registró un incidente con armas blancas que no fue denunciado a la Policía.