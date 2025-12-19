RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA DEL ESTE

Prefectura instaló efectivos en el muelle La Pastora para dar rápida respuesta y evitar que incidentes se agraven

En las últimas horas se registraron peleas con golpes de puño y con armas blancas protagonizadas por jóvenes en dicha zona de Punta del Este.

prefectura-punta-muelle

Nuevos incidentes se registraron en las últimas horas en el muelle La Pastora, en Punta del Este por lo que Prefectura decidió instalar efectivos.

El prefecto del puerto, Sebastián Sorribas, indicó a Subrayado que hay entre siete y 15 funcionarios de forma fija en esa zona y que las patrullas para el resto de la playa Mansa salen desde ahí.

"Lo que se está dando mucho son peleas entre jóvenes. Ayer tuvimos un incidente. Se identifican a los involucrados, se los conduce a la Prefectura, se los conduce a la Fiscalía y ahí el fiscal de turno dispone, de acuerdo a la gravedad de los hechos, si hubo lesionados o no", explicó.

prefectura realiza tareas de prevencion tras peleas y robos en el muelle la pastora, en punta del este
Seguí leyendo

Prefectura realiza tareas de prevención tras peleas y robos en el muelle La Pastora, en Punta del Este

Según Sorribas, la presencia de los efectivos en el lugar hace que la respuesta sea mucho más rápida y que el incidente no va a pasar a mayores.

Este jueves, un grupo de jóvenes se tomaron a golpes de puño. Días pasados, se registró un incidente con armas blancas que no fue denunciado a la Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

El pronóstico de Nubel Cisneros para las fiestas: un fin de año más caluroso que la Navidad y sin lluvias
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
Enfrentamiento con policías

Un abatido de 20 años y un adolescente detenido tras rapiña en un bazar en Manga
INFORME ESPECIAL

Clave policial: la historia detrás del delincuente que se disfrazaba de policía y la relación con balacera en un bar
Altas temperaturas

Nubel Cisneros anunció viernes de calor "sofocante" con máxima de 36 °C en el sur: el pronóstico

Te puede interesar

Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos video
PRISIÓN PREVENTIVA POR 120 DÍAS

Imputaron a Luis Fernando Fernández Albín por narcotráfico, contrabando y lavado de activos
Asesinaron a un hombre de 38 años de un disparo en la cara en un pasaje del barrio 19 de Abril video
PASAJE 19 DE ABRIL

Asesinaron a un hombre de 38 años de un disparo en la cara en un pasaje del barrio 19 de Abril
Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada video
CANELONES

Préstamos gota a gota: dos colombianos condenados por asociación para delinquir, usura y violencia privada

Dejá tu comentario