Precandidatos del Frente Amplio muestran preocupación por tono de campaña electoral

Yamandú Orsi se refirió a la Inteligencia Artificial y los peligros que conlleva su mal uso “a mi me llegó hace un tiempo un meme donde aparecía el presidente de la república hablando diciendo cualquier cosa, y un periodista, la voz del periodista también preguntándole cualquier cosa. Al principio te saca una sonrisa, hasta que te das cuenta el peligro en el que nos estamos metiendo. Cuidado porque estas cosas se vienen, la inteligencia artificial hace cosas tremendas, cosas divinas pero cosas terribles, a no subirnos a ese carro de la mentira, de la noticia falsa, del humor de repente que lleva escondido atrás un riesgo enorme, porque no tengan dudas que también con estas cosas vienen por nosotros”.